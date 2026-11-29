Lefkoşa’da bir ikametgâha düzenlenen narkotik operasyonunda, satışa hazır 33 paket yaklaşık 60 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan M.A. (K-28) mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre temin edildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru, 27 Kasım 2026 tarihinde 13.00-13.50 saatleri arasında, zanlının Lefkoşa adresindeki ikametgâhında mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, aramada salon bölümünde bulunan zanlıya ait sırt çantasında, dıştan folyoya, içten beyaz tuvalet kâğıdına sarılı 26 adet satışa hazır paket içerisinde yaklaşık 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis, aynı çantada iki vakumlu poşet içerisinde toz hâlinde yaklaşık 20 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydetti. Zanlının yatak odasındaki komodin çekmecesinde yapılan aramada ise çıtçıtlı şeffaf naylon içerisinde, folyoya ve beyaz tuvalet kâğıdına sarılı 5 paket daha bulunduğunu belirten polis, paketlerde de yaklaşık 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının ek süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkemede zanlının soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

