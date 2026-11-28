Melis GÜNEL-Abdullah SUİÇMEZ

Genel ve yerel seçim öncesinde siyasi partilerin vaatlerini değerlendiren vatandaşlar, ülkenin çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekti. Pahalılık, trafik ve sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar ilk sıralarda yer alırken, vatandaşlar siyasilerden seçim döneminde verilen sözlerin sandık sonrasında da unutulmamasını ve sorunlara yönelik somut adımlar atılmasını istedi.

Ne dediler?

Tarık Kasap

“Ülkede öne gelen en önemli üç sorun bence ekonomi, Kıbrıs sorunu ve yabancı nüfus. Çok yabancı çalışan var ülkede. Sağlık en önemli sorun, diğer sorunlar sağlıktan sonra gelir. Sağlık sigortası yok, sistem yok, düzen yok.”

Yakup Türüt

“En önemli sorunlar pahalılık ve sağlıktır. Sağlıkta ilerleme var gerileme yok. Trafik deseniz daha kötü. Ne alt geçit ne üst geçit yapabildiler. Önlem işi çok basit istedikten sonra ama belli ki istemiyorlar ve önlem almıyorlar. Hiç ilerleme olmadı, hazır parayla bile ilerletemediler, her şeyi de batırdılar. Siyasi dediğin iş yapacaklar biraz az yesinler.”

Cemalettin Uzun

“Öncelikli sorunlardan biri trafiktir, sonra sağlık ve pahalılık geliyor. Şuan Türkiye destekli yapılan yollar sonrası toplu taşımacılığa geçilebilir. Sağlık konusunda da personel ilgili ama şartlar karşısında yetersiz kalıyor. Üretim yok, sera alanı olmasına rağmen her yer boş. Kıbrıs mandalinasını Kıbrıs’ta bulamıyorsunuz her yer bina oldu. Üretimi artırarak pahalılığı çözebilirler.”

Feridun Denyalı

“Hastanelerde ilaç yok. Pahalılık aldı başını gitti, insanlar alışverişe güneye geçiyor. Eğitim deseniz çocuklar konteyner de eğitim görüyor. Trafik deseniz dümene geçen araba sürüyor. İyileştirmeye yönelik 74’ten beridir bir çaba görmedik. Koltuğa oturan nemalanma peşinde. Seçim zamanı koltuğa oturmak için bol keseden vaatler ortaya atılıyor ama yarın zamlar ne olacak? Seçimden sonra ne olacak düşünmek lazım bence KKTC gerçeği bunlardır.”

İsmail Akgün

“Önce pahalılık, sonra trafik ve sağlık sırasıyla en önemli sorunlarımızdır. Pahalılık aldı başını alıp gidiyor, zamlar belimizi bükmeye başladı. Bugün aldığımız fiyatlarla yarın aldıklarımız farklı oluyor, her gün etiketler değişiyor. Gündelik hayatımızda en büyük sorun pahalılıktır. Sağlık konusunda da biz artık 70 yaşını geçtik yaşlandıkça sorunlar artıyor. Trafik konusunda da ortalık galeri ve araba doldu ayrıca yollar yetersiz kalıyor. Yapılacak şeylerin başında denetimleri sıklaştırmalıdır siyasiler. Özellikle pahalılıkla ilgili denetimler yapılmalı.”

Hak Güzel

“ Bir marketten aldığın ürünün fiyatı diğer markettekiyle uymuyor. Trafik sorunu her yerde var sağlık ise normal bence sorunlar. Çözümleri büyükler yapacak bizim yapacak bir şeyimiz yok.”

Mehmet Hanife Kılıç

“Trafik deseniz keşmekeş halinde yol yok, araba çok. Pahalılık desen çalışanlara bakın piyasaya bakın emekliye veya çalışana bir iyileştirme verilmiyor. Sağlık deseniz sıra bekliyorsunuz hastanede acilde saatlerce randevu bile alamıyorsunuz. Koalisyon ortaklığı değil de tek başına bir hükümet modeli olursa belki düzelir.”

Tufan Ulaş

“Ülkemizin önde gelen en önemli sorunu trafik ve bağımlılıktır bence bir de sağlık diyebilirim. Mesela benim 28 yıllık sigortalıyım ama iki ay yatırmazsam sağlıktan faydalanamıyorum. Trafik konusunda da arabayı sürmeyi bilende bilmeyende yollarda. Vatandaş bu konuda endişeli. Pahalılık konusunda fiyatlar denetlenmeli. Siyasiler bir önlem alamazlar çünkü herkesin bir ahbabı bir tanıdığı var. O yüzden önlem alabileceklerine inanmıyor ve kendilerine güvenmiyorum.”

İlyas Bekaroğlu

“Pahalılığa alıştık ne yazık ki en önemli sorun trafik sorunu bence. Sağ trafiğe alışık kişiler ülkeye gelip hiçbir eğitim görmeden trafiğe çıkabiliyorlar. Bence en az 10 ders sürüş eğitimi şartı getirilmeli. Her gün kaza yapmaya ramak kalıyor. Pahalılık ya da sağlık sorunlarına alıştık ama trafik yüzünden evden çıkmak istemez hale geldik. Siyasiler de seçime bir ay kala onu yapacağız bunu yapacağız diyorlar. Bugüne kadar neden yapmadılar? Şimdi söyledikleri halkla dalga geçmek gibi bir şey.”

Yaşar Demir

“Sağlık hizmetleri yetersiz kalıyor. Ya doktor bulamıyoruz ya acilde hizmet alamıyoruz. O zaman acili kapatın başka yeri arayalım. Trafik deseniz yollara baksın kaç tane hendek var. Pahalılık konusunda da denetim olmadığı sürece hiçbir şey düzelmez.”

Orhan Bebek

“Siyasiler kendi çıkarları uğruna halkın oyunu kontrol altına almaya çalışıyor. Yeri geliyor iş vaadiyle, yeri geliyor tehdit ile baskıyla oy almaya çalışıyorlar. Benim gözlemim bu yönde. Siyasileri bu noktaya taşıyan da halktır.”