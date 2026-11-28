Demirhan’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu madde ve kullanımına yönelik malzemeler ele geçirildi. Operasyonda tutuklanan M.A.(E-24), S.K.(E-28) ile Y.B.’nin (K-32) polisi görünce kaçmaya çalıştıkları ve bu esnada kaza yaptıkları açıklandı.

Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 24 Kasım 2026 tarihinde zanlıların kullanımındaki araçta uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar aldıklarını söyledi. Aynı gün saat 17.20 sıralarında zanlıların Demirhan Dağ yolunda seyir halinde olduklarının öğrenildiğini belirten polis, olay yerine gidildiğini kaydetti.

Polis, zanlıların Narkotik ekiplerini gördükten sonra araçla kaçmaya çalıştıklarını, bu sırada önlerinde seyreden başka bir araca çarparak kaza yaptıklarını ve yaklaşık 20 metre ileride durduklarını açıkladı. Polis, zanlıların araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandıklarını söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 40 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu içerdiğine inanılan kağıt, 5 gram kokain, 2 gram metamfetamin olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare alındığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler ve bir şahıs bulunduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini belirten polis, zanlıların ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, üç zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

