Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Sosyal Sigortalar Fonu’nun mali durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Hasipoğlu, 2022 yılında 120 bin olan aktif sigortalı sayısının Kasım 2026 itibarıyla 172 bine yükseldiğini açıkladı.

Son üç yılda 11 bin 907 yeni iş yeri açıldığını ve aktif iş yeri sayısının 20 bin 783'e ulaştığını belirten Hasipoğlu, işverenlere sağlanan aylık prim desteğinin 460 milyon TL seviyesine çıkarıldığını kaydetti.

Yıl sonu projeksiyonlarına göre Sosyal Sigortalar Fonu’nun 19 milyar TL’ye, İhtiyat Sandığı’nın ise nakit ve mal varlığı değerleriyle bir milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Emeklilik yaşı 5 yıla kadar erkene çekilecek

Hasipoğlu, 1 Ocak 2008’den önce çalışma hayatına başlayanların emeklilik haklarına ilişkin yeni yasal düzenleme hazırladıklarını daaçıkladı. Düzenlemeyle emeklilik yaşının doğum yılına göre kademeli olarak 5 yıla kadar erkene çekilmesi planlanırken, ilk etapta 5 bin 200, toplamda ise yaklaşık 25 bin kişinin bu uygulamadan yararlanması hedefleniyor.

Hasipoğlu, yeni emeklilik düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada mevcut Sosyal Sigortalar sisteminin yapısı, fonun mali durumu ve hazırlanan yasal değişikliğin ayrıntılarını paylaştı.

Mevcut sistemde 60 yaş ve 25 yıl prim ödeme şartı bulunduğunu belirten Hasipoğlu, 2012 yılında yapılan yasal değişiklikle 2008 öncesinde ve sonrasında çalışma hayatına başlayanların 60 yaş emeklilik kapsamına alındığını söyledi.

Mevcut uygulamaya göre 25 yıl, yani 9 bin gün prim yatıranların 60 yaşında, 15 yıl prim yatıranların ise 63 yaşında emekli olabildiğini kaydeden Hasipoğlu, yeni düzenlemeyle 1 Ocak 2008 öncesinde çalışma hayatına başlayanların emeklilik yaşının doğum yıllarına göre yeniden düzenleneceğini ifade etti.

Düzenlemenin kısa vadede 5 bin 200, toplamda yaklaşık 25 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirten Hasipoğlu, emeklilik yaşının kademeli olarak 5 yıla kadar erkene çekilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

Sosyal Sigortalar için ayrı kaynak oluşturulacak

Yeni düzenlemenin Sosyal Sigortalar Fonu’nun mali dengesini olumsuz etkilememesi için ayrı bir finansman kaynağı oluşturulacağını açıklayan Hasipoğlu, uzmanlar tarafından yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Hasipoğlu, düzenlemenin yeni dönemde Cumhuriyet Meclisi’nin üçüncü gündem maddesi olarak ele alınacağını ve yasal değişikliğin oluşturulacak yeni kaynakla eş zamanlı olarak hayata geçirileceğini söyledi.

Emekli maaşlarının hesaplanması da değişecek

Hazırlanan düzenlemenin yalnızca emeklilik yaşını kapsamadığını belirten Hasipoğlu, uzun yıllar prim ödeyen sigortalıların emekli aylıklarının hesaplanma biçiminin de yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Mevcut sistemde uzun süre prim ödenmesinin emekli maaşlarına yeterince yansımadığını savunan Hasipoğlu, yeni hesaplama formülüyle ilave prim ödemelerinin emekli aylıklarına daha fazla yansıtılmasının hedeflendiğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2026, 00:47