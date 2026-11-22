Trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla KKTC genelinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde çok sayıda ihlal belirlendi. İki bin 136 aracın kontrol edildiği denetimlerde 343 sürücü rapor edilirken, 29 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

Rapor edilen trafik suçlarının başında 83 sürücüyle trafik ışıklarına uymamak geldi. Yasal hız sınırının üzerinde araç kullanan 52 sürücü ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanan 41 sürücü de rapor edildi.

Denetimlerde ayrıca 34 sürücü muayenesiz araç kullanmaktan, 18 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmaktan, 13 sürücü sigortasız araç kullanmaktan ve 8 sürücü emniyet kemeri takmamaktan dolayı rapor edildi.

Trafik ekipleri tarafından 4 sürücü tehlikeli araç kullanmaktan, 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan, bir sürücü ise sürüş esnasında cep telefonu kullanmaktan rapor edildi. Diğer trafik suçlarından rapor edilen sürücü sayısı ise 87 oldu.

Ülke genelindeki denetimlerde toplam 343 sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, 29 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.