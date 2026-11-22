YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 54 sivil toplum örgütünün temsilcisiyle bir araya geldiği toplantıda, ülkenin bilişim alanındaki hedeflerini ve gelecek döneme ilişkin projelerini anlattı. Arıklı, Türk Telekom’un ülkeye getirilmesinin bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirterek, “Bilişim Adası Kıbrıs” vizyonunu hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün akşam Eziç’te sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle düzenlenen yemekli toplantıda bir araya geldi.

Arıklı, YDP’nin vizyonunu ve önümüzdeki döneme ilişkin projelerini anlattı. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan Arıklı, özellikle bilişim sektörünün geliştirilmesi ve ülkenin bu alanda uluslararası bir merkez haline getirilmesine yönelik hedeflerini paylaştı.

Bir soru üzerine bilişim sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıklı, 2030 yılında KKTC’yi “Bilişim Adası Kıbrıs” olarak dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda Türk Telekom’un ülkeye getirilmesini sağladıklarını belirten Arıklı, projeye yönelik muhalefete rağmen bu adımı başardıklarını ifade etti.