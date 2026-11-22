Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta 6 Aralık günü yapılacak olan yerel ve genel seçimler öncesinde siyasi partilerin köy ve kent ziyaretleri devam ederken, seçmenlere yönelik ilginç vaatler dikkat çekiyor. Vatandaşlar ise vaatler arasında en fazla ekonomiye önem verdiklerini belirtiyor “hayat pahalılığına karşı nasıl mücadele edileceğini öğrenmek istiyoruz” diyor.

Kıbrıs sorununun çözümü de vatandaşların öncelikleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Çözüm olması halinde bazı sorunların azalacağını düşünenler olduğu gibi, güvenlik konusunda sıkıntıların yaşanacağı endişesinde olanlar da var. Çözüme destek verenlerin hemen hepsi, Türk askerinin adadaki varlığının devamından yana konuşuyor.

Ne dediler…?

Osman Kondoz

“Seçimlerde benim önceliğim Kıbrıs sorununun çözümü olacaktır. 52 yıldır çözülmedi ve insanlarımız bu adadan göçüyor. Mevcut sistemde iktidarın değişmesi yine bir şey ifade etmeyecektir. Başka yerden yönetildiğimiz için çözülmeyecektir. Ülke sorunların çözülmesi için bizim kendi ayaklarımız üzerinde durmamız gerekiyor. Eğer kendi ayaklarımız üzerinde durur kararlarımızı kendimiz verirsek o zaman ülke sorunları da çözülmüş olacaktır.”

Birsen Çetin

“Seçimlerde benim önceliğim ekonomik sorunların çözümü olacaktır. İnsanlar gün geçtikçe daha da zor bir duruma düşüyor. Her geçen gün ihtiyaçlar karşılanamaz duruma gidiliyor. Mevcut sistemde iktidarın değişmesi durumunda sorunların kısa sürede çözüleceğine inancımız yoktur. Her seçim döneminde vaatlerde bulunuyorlar ancak göreve geldiklerinde verdikleri sözleri tutmuyorlar ve vaatler havada kalıyor. 50 kusur yıldır böyle devam eder değişen de bir şey olmayacaktır çünkü buradaki yönetim kendi kararlarını kendi almıyor.”

Kayhan Kınay

“Seçimlerde önceliğim hem ekonomik sorunların hem de Kıbrıs sorununun çözümü olacaktır. Mevcut sistemde iktidar değişirse kısa sürede sorunlar düzelmeyecektir ancak uzun vadede hükümet değişikliğinin iyi olacağını düşünüyorum. Tabii yaşanan olayların ve sorunların üzerine giderlerse olacaktır.”

Musa Suiçmez

“Ekonomi de Kıbrıs sorununun çözümü de önemlidir. Bizim birinci esasımız KKTC içerisinde yetki alan siyasilerin halka hizmet verme noktasında çalışmalar yapıp hizmete dönüştüreceklerdir. Vatandaşlar devlet dairelerindeki işlerini aracı bulmadan çözemiyor. O nedenle herkes halkın sorunlarına yönelik çalışacak ve toplum yararına çalışmalar yaparak faydalı olmalıdır. Hem Türkiye’nin hem de KKTC’nin hak ve menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapılmalıdır. Bu ülkede çözülemeyecek sorun yoktur. Mesele görece gelen kişilerin seçim dönemlerinde verdikleri vaatleri yerine getirmeleri gerekiyor. Zihniyeti halkın ve ülkenin yararına kullanmak gerekiyor.”

İsmail Arslan

“Seçimlerde önceliğimiz ekonomik sorunların çözümü olacaktır. Herkes sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Kiralar ihtiyaçlar derken insanlar ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Ülkede iktidar değişikliği ile bu ülkenin sorunlarının kısa sürede çözüleceğine inanmıyorum. Seçim dönemlerinde her şey değişecek diyorlar iktidara gelince hiçbir şey değişmiyor. Sistemin kökten değiştirilmesi lazım.”

İbrahim Yağlı

“Seçimlerde önceliğim Kıbrıs sorununun çözümü olacaktır. Doğduk büyüdük iyi bir gün bu ülkede görmedik. Bu ülke bizlerin gençliğini yedi. O nedenle Kıbrıs sorununun çözümü önceliğim olacaktır. Mevcut sistemde iktidarın değişmesi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Bu sorunlar sadece Türkiye’nin evet demesi ile çözülecektir. Başka türlü hiçbir şey çözüme kavuşmaz.”

Berna Türel

“Seçimlerde önceliğimiz ekonomik sorunların çözümü olacaktır. Çünkü her şey çok pahalıdır. Ekonomi iyi olursa bence her şey kolay çözülür. Mevcut sistemde iktidarın değişmesi ile ülke sorunlarının kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum. Değişiklik her zaman iyidir. Yeni seçilme heyecanı ile işler yapılır ancak bir süre sonra o da sisteme uyacaktır ancak bir süre işler yapılacağı için değişim önemlidir.”

Yaşar Onurcan

“Oyumuzu kime vereceğimizi partilerin adayları değil sunacakları projeler olacaktır. Vaatlere bakmıyorum ancak partilerin projeleri son derece önemlidir. Seçilecek olanların çok iyi çalışması lazım ve artık bu ülkeye düzen ve disiplini getirmesi, trafik konusuna çözüm getirmesi ve tüm devlet dairelerinin iyi çalışıp güzelleşmesi lazım.”

Ahmet Özbağlar

“6 Aralık’ta oyumuzu kime vereceğimizi partilerin adayları değil sunacakları projeler belirleyecek. Yeni dönemde seçilecek olan iktidardan öncelikli beklentimiz enflasyonun bir an önce çaresine bakmalarıdır. Burada hükümetlerin yapacağı çok iş vardır. Denetimler yapılmalı ve tüm alışveriş merkezlerini denetlemeleri gerekiyor.”

Fehim Ummak

“Yeni iktidardan öncelikli beklentimiz halka huzur ve refah bir ortam sunmasıdır.”

Eşref Akil

“İş yapacak olan adamlar sadece bir partide değil ama bizi bir parti seçmeye zorluyorlar o nedenle oy kullanmayım daha iyi. Ciğerci Ahmet dayının dediği gibi fasulyenin yahnisi gitti geldi ayısı. Değişen pek bir şey olmayacak çünkü bu ülkeyi parayı kim verirse o yönetiyor.”

Kamil Birkaya

“Ben oyumu partilerdeki kişilere göre değil icraatlara göre vereceğim. Şu ana kadar da bir icraat yapanı veya yapacak olanı görmedim. Çok düşüneceğim ve ince eleyip sık dokuyup oyumu kullanacağım. Şu andaki iktidarın kesinlikle gitmesi lazım. Gelecek olanlardan da beklentimiz adil ve düzgün bir idaredir.”

Hatice Karasalih

“Oyumu kime vereceğimi partilerin adayları değil projeleri belirleyecektir. Yaptıkları ve yapacakları çalışmaya göre oyumu hangi partiye vereceğimi belirleyecektir. Yeni iktidardan beklentimiz halka hizmet etmesi, zamları frenlemesi ve alışveriş merkezlerinin denetlenmesidir. Başa geçtikten sonra yine halkı unutan bir yapıyla karşılaşırsak onlar da geldikleri gibi giderler.”

Ersoy Yorgancıoğlu

“Oyumu kime vereceğimi partilerin adayları değil geçmişten beri desteklediğim bir parti var yine onu destekleyeceğim. Değişen pek bir şey olmayacaktır. Yeni seçilecek iktidardan öncelikli beklentilerimiz adaletli çalışmalar yapmaları ve halkı ezdirmemeleridir.”

Mustafa Alsancak

“Oyumuzu kime vereceğimizi partilerin adayları değil yapacakları işlerdir. Daha önce de babasının çiftliği gibi her seçime seçilmeyi amaçlayanlar değil gençleri destekliyordum ve bu seçimde de öyle yapacağım. Yeni seçilecek iktidardan beklentimiz pahalılığı en azından yüzde 20-25 düşürmeleri ve verdikleri sözleri yerine getirmeleridir. Başka bir şey istediğimiz yoktur.”