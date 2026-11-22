Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve milletvekili adayları Lefke Sanayi Bölgesi ve Lefke Turizm Derneği'ni de ziyaret etti.

Sanayi bölgesindeki esnaf ve işletme sahipleriyle görüşen Çeler, yol, elektrik, su ve çevre altyapısının iyileştirilmesini, enerji maliyetlerinin düşürülmesini ve küçük işletmelerin desteklenmesini hedeflediklerini söyledi. Lefke Turizm Derneği ziyaretinde bölgenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çeler, sürdürülebilir turizm politikalarıyla yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

