Güzelyurt’a bağlı Bostancı’da İ.S.’nin ikametgâhında gerçekleştirilen polis aramasında, uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 sigara izmariti, Bonzai türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet mavi renkli kâğıt ve uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan bir sarma sigara bulundu. Tutuklanan zanlı, soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılırken hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 20 Kasım 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.00 sıralarında alınan ihbar üzerine Güzelyurt Adli Şube ve CÖŞ ekiplerinin, İ.S.’nin Bostancı’daki ikametgâhında mahkeme emriyle arama gerçekleştirdiğini söyledi.

Polis, yatak odasında bulunan komodin üzerindeki kül tablasında uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet sigara izmariti tespit edildiğini belirtti. Polis, komodinin çekmecesinde ise Sentetik Cannabinoid (Bonzai) türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet mavi renkli kâğıt bulunduğunu aktardı.

Yatak odasındaki elbise dolabı üzerinde de ucu yanık, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir sarma sigara ile Bonzai türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet mavi renkli kâğıdın bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, emarelerin analize gönderileceğini belirten polis, mahkemeden 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme, zanlı İ.S.’nin soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.