Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında İskele, Erenköy ve Dipkarpaz’da ziyaretlerde bulundu.

Bölgedeki pazar tezgâhlarını dolaşan HP heyeti, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini dinledi. Ziyaretler kapsamında Emekliler Derneği İskele Şubesi’ni de ziyaret eden Özersay ve beraberindeki heyet, emeklilerle sohbet etti.

Dernekte yaptığı konuşmada 6 Aralık’ta halkın temiz siyaseti tercih edeceğine inandığını belirten Özersay, anketler üzerinden seçmeni yönlendirmeye çalışan siyasi partilere de mesaj verdi.

Özersay, “Kendini dev aynasında gören siyasi partileri 6 Aralık’ta sandık sürprizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

