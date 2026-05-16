Rum Yönetimi endişeli

ABD’den Güney Kıbrıs’a paket şeklinde uyuşturucu madde gönderilmesinin Rum makamlarında endişe yarattığı, son bir haftada bu yöntemle gönderilen 4 paket uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Gümrük Dairesi ve narkotik polisinin iş birliğiyle yapılan operasyonlarda, ilk üç pakette toplam 12 kilo hintkeneviri tespit edildiğini, paketlerin alıcısı olduğu tespit edilen 26 yaşında yabancı uyruklu bir şahsın tutuklandığını belirtirken 4 kilo 434 gram hintkeneviri içeren dördüncü paketin alıcısının ise henüz tespit edilemediğini aktardı.

Gazete, geçen yıl 30 Nisan tarihine kadar 381 kilo hintkeneviri ele geçirildiğini, bu yılın aynı döneminde bu rakamın 261 kilo olduğunu aktardı.

Daha sert uyuşturucu maddelerin miktarında ise artış olduğunu, geçen yıl toplam 51 kilo kokain tipi uyuşturucunun ele geçirilmesine karşın bu yıl bugüne kadar ele geçirilen miktarın 68 kiloya ulaştığını vurgulayan gazete, metamfetamin tipi uyuşturucu madde miktarının ise geçen yıl 352 gram iken bu yılın aynı döneminde bu miktarın 2 kilo 300 grama ulaştığını belirtti.

Gazete , ciddi anlamda tehlikeli bir madde olarak nitelendirilen “captagon” maddesinin geçen yıl hiç tespit edilmediğini ancak bu yıl bin 116 adet ele geçirildiğini vurgularken, bu yıl ayrıca 66 adet uyuşturucu madde içeren elektronik sigara ve 993 adet uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı ele geçirildiğini aktardı.

