393 sürücü  rapor edildi

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 682 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 393 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 21 araç trafikten men edildi.

Bir sürücü tutuklanırken, tespit edilen ihlallerin 112’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olduğu açıklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde çok sayıda trafik ihlali tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; denetimlerde en fazla ihlal hız sınırının aşılması ve diğer trafik suçlarıyla ilgili kaydedildi.

Tespit edilen ihlallerin 112’si yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 27’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve 15’i sigortasız araç kullanmak oldu.

Denetimlerde ayrıca 11 muayenesiz araç kullanma, 11 elektrikli scooter kullanım kurallarına uymama, 9 emniyet kemeri takmama ve 8 sürüş sırasında cep telefonu kullanma ihlali belirlendi.

Diğer ihlaller ise 6 kamu taşıma işletme izninde belirtilen şartlara uymama, 3 trafik levha ve işaretlerine uymama, 2 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma ve 1 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırma olarak kaydedildi. Geriye kalan 170 ihlal ise diğer trafik suçlarından oluştu.

Denetimler sonucunda toplam 393 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 21 araç trafikten men edildi ve bir sürücü tutuklandı.

