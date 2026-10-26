İhlal tespit edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde incelenen 74 numunenin dördünde limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü belirlendi.

İki ithal, iki yerli üründe tespit edilen ihlaller üzerine bazı ürünlerin imhasına, bir ürünün hasadının ise durdurulmasına karar verildi.

Tarım Dairesi’nin 17-22 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetimlerinde, ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler analiz edildi. Devlet Laboratuvarı’nda incelenen 59 ithal ürün numunesinin 57’si temiz çıkarken, iki üründe mevzuata aykırı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Bayur Tarım Ürünleri ve Hayvancılık Ltd.’ye ait domates ve havuçta limit üstü bitki koruma ürünü saptanması üzerine söz konusu ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

Yerli ürünlerden alınan 15 numunenin 13’ü temiz çıktı. Gazimağusa’da üretim yapan Nuri İster’e ait dereotunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi üzerine ürünün imhasına karar verildi.

Türkmenköy’de üretim yapan Ali Yurtseven’e ait salatalıkta ise limit üstü bitki koruma ürünü belirlendi. Bunun üzerine salatalığın hasadı, yapılacak bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi tarafından açıklanan sonuçlarda, analizlerin Avrupa Birliği’nde geçerli azami kalıntı limitleri esas alınarak değerlendirildiği belirtildi.