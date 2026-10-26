Kameralar ele verdi

Lefkoşa’da bir apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen elektrikli scooterin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada U.E.T. (E-44) tutuklandı. Sağlık sorunları olan ve yürümekte güçlük çeken zanlı tekerlekli sandalye ile mahkemeye getirildi.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Duruşmada olguları aktaran polis, 21 Ekim 2026 tarihinde saat 07.40 sıralarında, Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bulunan bir apartmanın merdiven boşluğunda muhafaza edilen İ.A.’ya ait elektrikli scooterin çalındığını söyledi. Scooterin değerinin 63 bin 300 TL olduğunu belirten polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve çevre güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlı U.E.T.’nin 24 Ekim’de tespit edilerek Lefkoşa’da tutuklandığını kaydetti.

Polis, elektrikli scooterin emare olarak zapt edildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının soruşturma kapsamında 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.