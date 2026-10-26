Bir ‘ilk’ yaşandı

UBP’de 50 kişilik milletvekili adaylarını belirlemek amacıyla Cumartesi günü gerçekleştirilen seçime 8 bin 929 parti, üyesi katıldı. Bu durum UBP yönetimini memnun ederken, seçim sonuçlarının açıklanması sonrasında yaşananlar ‘mutluluk’ tablosunu ‘hüzünlü bir bekleyişe’ çevirdi. Aralarında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, İskele milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Gazimağusa milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın da bulunduğu 17 kişi oyların yeniden sayılmasını istedi.

Seçimi 6’ıncı sırada tamamlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek adaylıktan çekildiğini, ayrıca bakanlıktan istifa edeceğini açıklarken, Girne bölgesinden 8’inci sıraya yerleşen Redif Nurel, sonuçlara en sert tepkiyi gösteren aday oldu.

Lefkoşa bölgesinden aday adayı olan eski Meclis başkanlarından Zorlu Töre, seçimi 8’inci sırada tamamladı. Sonuçlardan memnun olmayan diğer adaylar gibi manuel sayım isteyen Töre seçimin şaibeli olduğunu savundu. Polis, itirazcıların şikayeti üzerine Atatürk Kültür Salonu’nda geniş güvenlik önlemleri aldı.

17 kişi itiraz etti

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 24 Ekim’de gerçekleştirdiği milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimi, itirazlar ve dijital oylama sistemine yönelik tartışmalar nedeniyle krize dönüştü.

Parti tarihinde ilk kez dijital oylama sistemiyle yapılan seçimde açıklanan sonuçlara 17 aday adayı itiraz etti.

Emrah Yeşilırmak, Ziya Öztürkler ve Resmiye Canaltay da itiraz eden isimler arasında bulunurken, en sert tepki Redif Nurel’den geldi.

Girne bölgesinde aday sıralamasını sekizinci sırada tamamlayan Redif Nurel, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı çıkışla dikkat çekti. Nurel’in, “Polis ve MİT gelsin, sandıklara el koysun” sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İtirazların ardından oyların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde yeniden sayılması yönünde karar alındı.

Sandıklar polisin korumasında

Tartışma ve itirazlar üzerine UBP Divan Başkanı Hüseyin Paşa, sürece ilişkin açıklama yaparken sandıklar Atatürk Spor Salonu’nda kilitli ve mühürlü şekilde polis gözetimine alındı.

Ancak oyların nerede ve nasıl yeniden sayılacağı konusunda da görüş ayrılıkları yaşandı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler sandıkların YSK'ye götürülmesini istedi.

Hakan Dinçyürek hem adaylıktan hem bakanlıktan çekiliyor

UBP’deki aday belirleme sürecinin ardından dikkat çeken bir diğer gelişme ise Sağlık Bakanı ve Gazimağusa Milletvekili Hakan Dinçyürek’in açıklaması oldu.

Dinçyürek, 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adaylığından çekilme kararı aldığını ve Sağlık Bakanlığı görevinden istifasını Başbakan’a sunacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinçyürek, sıralama seçimine katılan, kendisine oy veren ve vermeyen tüm partililere teşekkür ederek sonuçları saygıyla karşıladığını belirtti.

Dinçyürek açıklamasında, “Bu süreçte yaptığım değerlendirmeler sonucunda, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel seçimlerde milletvekili adaylığından çekilme kararı almış bulunuyorum. Ayrıca, üç buçuk yıldır gurur ve başarıyla yürüttüğüm Sağlık Bakanlığı görevimden istifamı Sayın Başbakan’a sunacağım” ifadelerini kullandı.

Dinçyürek, seçim sürecinde partisinin yanında yer almaya ve UBP’ye destek vermeye devam edeceğini de kaydetti.

Emrah Yeşilırmak: Şüphelerim var

İskele bölgesindeki sıralama seçiminde beşinci sırada yer alan Emrah Yeşilırmak da sonuçlara itiraz eden isimler arasında yer aldı.

Yeşilırmak, itirazının kendi sıralamasından kaynaklanmadığını, açıklanan sonuçların doğruluğuna ilişkin şüpheleri bulunduğunu söyledi. Oyların yeniden sayılmasını isteyen Yeşilırmak, üyelerin iradesinin doğru biçimde sandığa yansıdığının ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Zorlu Töre de elle sayım istiyor

Lefkoşa bölgesinden aday adayı olan eski Cumhuriyet Meclisi başkanlarından Zorlu Töre de sıralama seçiminde sekizinci sırada yer aldı. Sonuçlardan memnun olmadığını belirten Töre, diğer itiraz sahipleri gibi oyların elle yeniden sayılmasını istedi ve seçimin şaibeli olduğunu savundu.

Beklenen sayım dün yapılmadı

Tartışmaların ardından oyların elle sayılması yönünde karar alınmasına rağmen, beklenen yeniden sayımın dün gerçekleştirilmemesi belirsizliği artırdı. Sandıklar polis gözetiminde bekletilirken, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda gözler parti yönetimine çevrildi.