Özür dilediler

Lefkoşa’da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde bulunan seyyar büfenin kilidini kırarak 550 TL değerinde yiyecek ve içecek çalan A.C.V. (E-26) ile A.Ş. (E-22) tespit edilerek, tutuklandı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Duruşmada detayları aktaran polis, 20-21 Ekim 2026 tarihleri arasında, saat 12.00 ile 07.00 sıralarında, Lefkoşa’da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği önünde bulunan G.A.’ya (35) ait seyyar büfenin kilidinin kırıldığını söyledi.

Polis, büfede 250 TL hasar oluştuğunu belirten polis, büfe içerisinde bulunan toplam 550 TL değerindeki bisküvi ve içeceklerin de çalındığını kaydetti. Polis, zanlıların Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma kapsamında 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.