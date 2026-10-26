Diğerleri bugüne kaldı

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP), 6 Aralık Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne bölgelerindeki aday belirleme seçimleri tamamlandı. Parti Meclisi üyelerinin oylarıyla belirlenen ilk 20 isim açıklanırken, kontenjan adaylarının da yer alacağı nihai milletvekili aday listesinin bugün kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Parti Meclisi seçimlerinin yaklaşık yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı. Arıklı, nihai aday listesinin kontenjan adaylarıyla birlikte bugün kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 94 üyeli Parti Meclisi'nin çok sayıda nitelikli aday adayı arasından seçim yapmak durumunda olduğunu belirterek, “Bu kadar kaliteli aday adayının arasından eleme yapmak kolay olmayacak” dedi.

Parti içi seçimlerde tarafsızlığını koruduğunu vurgulayan Arıklı, “Şimdiye kadar hiçbir parti içi seçimde oy kullanmadığım gibi bugün de oy kullanmadım. Çünkü bütün aday adaylarına eşit mesafedeyim” ifadelerini kullandı.

İskele, Güzelyurt ve Lefke adaylarının önceden belirlendiğini hatırlatan Arıklı, kalan üç ilçedeki sürecin dostluk ve kardeşlik anlayışı içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Arıklı, kontenjan adaylarının da yer alacağı tam listenin 26 Ekim Pazartesi günü açıklanacağını belirterek, seçim çalışmalarına ilişkin “Eh, sonrasında meydanlar bizim” mesajını verdi.

İlk 20 isim şöyle:

Ömer Çete

Sinan Tuğantemir

Mehmet Kibaroğlu

Figen Yaman Lesinger

Saim Bağrıaçık

Yılmaz Kaldırım

Şaban Dağ

Sinem Tip

Mehmet Tunçtürk

Fuat Tek

Sinan Güneş

Fatma Pehlivan

Hacı Ali Özdemir

Ramazan Karal

Abdülkadir Yiğit

Dürdane Abi Acu

Ufuk Özel

Aykut Günel

Latif Akça

Mustafa Tan