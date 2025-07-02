4 gramı 4 bin lira

Gönyeli’de gerçekleşen operasyon kapsamında Barış Hüseyin Polattemir ve Hatice Demir, uyuşturucu madde tasarrufu, alma ve ithal suçlarından dolayı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 3 gün süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Polisin uyuşturucu satışı yapıldığına dair aldığı bilgi üzerine operasyon düzenlediği belirtildi. Zanlılardan Barış Hüseyin Polattemir’in 4 gram uyuşturucuyu 4 bin TL’ye sattığımı itiraf ettiği açıklandı.

Polis memuru; 30 Haziran 2025 tarihinde Barış Hüseyin Polattemir’in uyuşturucu sattığı yönünde gelen ihbar üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini söyledi.

Polis; zanlının Gönyeli’deki, evinde Narkotik Ekipleri tarafından arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde; üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 4 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis; zanlı ile evde tespit edilen Hatice Demir’in tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Zanlı Barış Hüseyin Polattemir’in suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, ifadesinde uyuşturucu maddeyi telefonla irtibat kurduğu bir şahıs aracılığıyla ithal ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis; zanlının ayrıca ifadesinde 4 gram uyuşturucuyu 4 bin TL’ye satarak, kazanç elde ettiğini söylediğini de aktardı. Polis; zanlı Hatice Demir’in ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler, soruşturulması gereken şahıslar olduğunu kaydeden polis; olayla ilgili 2 kişinin arandığını söyleyerek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.