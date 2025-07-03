Üç mahalle tahliye edildi

İzmir'in Çeşme ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde ziraat alanında başladıktan sonra ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ildır Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 18 helikopter, 36 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın riski nedeniyle Çeşme'nin Ildır ve Germiyan Mahalleleri ile Urla ilçesine bağlı Nohutalan Mahallesi tahliye edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Bu arada yangın bölgesine destek ekipler sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

3 bölgede yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Yörük Mahallesi ve Mustafakemalpaşa'ya bağlı Alacaat Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangın bölgelerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın fazla büyümeden kontrol altına aldı.

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Yenikent beldesi yakınlarında çıkan orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 25 arazöz, 15 itfaiye aracı, 3 dozer ve yaklaşık 150 personel katıldı.

Kütahya Valiliği kararıyla Hamzabey Mahallesi’nde ormana yakın olan evlerde oturanlar tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

