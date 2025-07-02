Alkollüymüş

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki SOS Çocuk Köyü’nde bekçi olarak çalışan Hüseyin Gören (45), koruma altında bulunan 14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Üç ayrı tarihte meydana geldiği tespit edilen olay, çocuğun kardeşinin zanlıya ait mesajları fark etmesiyle ortaya çıktı.

Olay sonrası soruşturma başlatan polis; zanlıyı 28 Haziran’da Gazimağusa’da tespit ederek gözaltına aldı. Zanlı; dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.

Polis; SOS Çocuk Köyü’nde bekçi olan zanlının 2025 yılı Şubat ayında 14 yaşındaki çocuğun bacaklarını okşadığını ve “bacakların çok güzel” diyerek, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarını işlediğini söyledi.

Bekçi kulübesine çağırdı

Polis; zanlının Haziran ayı içerisinde kız çocuğunu bekçi kulübesine çağırdığını; yanağından ve boynundan öptüğünü, vücudunun çeşitli yerleri ile özel bölgesine dokunarak, cinsel saldırısını sürdürdüğünü kaydetti. Polis; zanlının 25 Haziran 2025 tarihinde kız çocuğunun Instagram hesabına cinsel içerikli mesajlar atıp cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti. Polis; kız çocuğunun kardeşinin Instagram’daki taciz mesajlarını görüp SOS annesine konuyu bildirdiğini ve zanlının 28 Haziran’da Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis; çocuğun ifadesinin sosyal hizmetler görevlileri eşliğinde alınarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis; zanlının alkol tesiri altında konu mesajlarını attığını itiraf ettiğini belirtti.

Bilgisayar ve telefonlarda inceleme yapılacak

Polis; zanlının bilgisayarının alındığını ayrıca SOS Çocuk Köyü’nün güvenlik kamera kayıtlarının da emare alındığını kaydetti. Polis; ayrıca hem zanlı hem de kız çocuğunun cep telefonlarında inceleme yapılacağını söyledi. Polis; zanlının psikoseksüel hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi. Meseleyle ilgili 8 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini; incelenmesi gereken emareler ve alınması gereken yeni ifadeler olduğunu kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Birçok suçtan soruşturma

Mahkeme; hakkında “Çocuğa karşı cinsel taciz, koruma altında bulunan çocuğa cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunma” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.