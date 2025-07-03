Ödüller verildi

Geleneksel İskele Festivali bünyesinde bu yıl 28. düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali sona erdi. Düzenlenen gala gecesinin ardından sona eren festivalde yedi ülkeden dansçılar sahne aldı. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer alan ve birçok dalda ödüllerin verildiği gecenin birincilik ödülü ise Türkiye’ye gitti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da gala gecesine mesajıyla katıldı. Geçirdiği operasyon nedeniyle geceye katılamayan Sadıkoğlu mesajında, “Dünyanın dört bir yanından gelen halk dansları ekiplerine, kültürlerimizi bir araya getirdikleri ve bu festivale kattıkları renk için teşekkür ediyorum.” dedi. Geceye, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Zekiye Gece ve Sefa Kurukafa’nın yanı sıra CIOFF Yetkilileri ile dans ve müzik severler katıldı.

Gecede, KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Meksika, Arjantin, Kolombiya ve Hırvatistan’dan dans ekipleri sahne aldı.

Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği ekibi festivale konuk olarak katıldı.

Toplam 14 dalda ödülün verildiği İskele Belediyesi 28. CIOFF Uluslararası Halk Dansları Festivali Gala gecesinde birincilik ödülü Türkiye’nin oldu. Türkiye ekibi ödülünü, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın elinden aldı. Türkiye ayrıca koreografi ödülünün de sahibi oldu.

Kategoriler ve ödül alanlar

Birincilik ödülü: Türkiye

İkincilik ödülü: Kolombiya

Üçüncülük ödülü: Arjantin

En iyi performans ödülü: Arjantin,

En iyi koreografi ödülü: Türkiye

Festival ödülü: Hırvatistan

Halk ödülü: K. Makedonya,

Otantik grup özel ödülü: Hırvatistan

İskele özel ödülü: Kolombiya

Onur ödülü: K. Makedonya,

Jüri özel ödülü: Meksika

En iyi kadın dansçı ödülü: Kolombiya

En iyi erkek dansçı ödülü: Arjantin

En iyi müzik ödülü: Kolombiya.