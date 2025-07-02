3 yerden yaraladı

Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüştü. Avans anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan tartışma sonucu Bülent Gülbahar (39), işverenini bıçakla yaraladı. Olay sonrası zanlı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; olayın 30 Haziran 2025 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir işyeri içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis; aralarında avans konusunda yaşanan tartışma sonucu zanlı ile işvereni C.M.’nin (E-38) birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga ettiklerini belirtti. Polis; kavga esnasında zanlının bıçak ile C.M.’yi yaralayarak, sol dizinde 5 santim, bacağında 4 santim ve sol bacak üst arka kısımda 2 santim kesi oluşmasına neden odluğunu kaydetti.

Kan örneği alındı

Polis; C.M.’nin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde muayene edildiğini, hayati tehlikesi bulunmadığından dolayı yapılan tedavinin ardından hastaneden ayrıldığını ifade etti. Polis memuru; zanlının ise aynı gün Alayköy Sanayi Bölgesi içerisinden tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, akabinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilerek darp ve cebir izi raporları temin edildiğini açıkladı. Polis; hem zanlıdan hem de C.M.’den tetkik için kan örneği alındığını ifade etti. Polis; 1 Temmuz 2025 tarihinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nde yapılan aramada olayda kullanılan 30 santimlik bıçağın bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis; ayrıca zanlının olay anından giydiği kıyafetlerin de bulunarak emare alındığını söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını; alınması gereken görgü tanığı ifadeleri ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

