KKTC’de bir haftada 12 yangın, 22 de özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucunda 4 milyon 476 bin TL zarar oluştu.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Kasım tarihleri arasında çıkan yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, kişi/ler tarafından yakma, gaz kaçağının alevlenmesi ve baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise; yangına karşı tedbir alma, can kurtarma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.

İki ayrı bölgede yangın

Ayrıca Girne’de 22 Kasım saat 23.00 sıralarında, bir apartman dairesinde sauna odasındaki ısıtıcının üst kısmında bırakılan kıyafetlerin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, sauna odasında bulunan ev eşyaları ve muhtelif kıyafetler yandı. Yangın yerinde mahsur kalan üç ev sakini ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan, dün sabah 02.30 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesindeki bir mobilya atölyesinde de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, atölyede bulunan muhtelif ahşap ve boya malzemeleri, süngerler, sanayi tipi elektrikli süpürge ve portatif tepsi zarar görürken, oluşan ısı ve dumandan dolayı ise konu işletmeye ait duvarlar ile komşu işletmenin deposunda bulunan muhtelif döşeme kumaşları islendi.