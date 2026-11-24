Ömer KADİROĞLU

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan dokuz zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı, 85 gündür tutuklu olan zanlıların yargılanmak üzere 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Savunmanın itiraz etmesi üzerine 10 saate yakın süren bir duruşma gerçekleştirildi.

Polis mahkemeye 27 emare sunarken, gemideki çatlak ve kırıkların 400 liralık basit bir yapıştırıcıyla onarıldığı iddiası duruşmaya damga vurdu.

Geminin, faciadan iki ay önce kaptan ve aranan bir şahıs tarafından onarılmasının ardından sefere çıktığı belirtildi. Haklarında “adam öldürme” suçlaması bulunan dokuz zanlının teminat duruşması bugüne ertelendi.

Zanlıların dünkü duruşmaya çıkarken yorgun halleri dikkat çekti.

14’üncü duruşma gerçekleştirildi

Şirket direktörü A.Ö., birinci kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.N.S., birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., Q.Q., V.H. ve R.İ., dün 14’üncü kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. İddia makamı, şüphelilerin 3 ay boyunca tutuklanarak cezaevine sevk edilmelerini ve yargılamanın tutuklu olarak devam etmesini talep etti.

Haklarında “adam öldürme” suçlaması bulunan zanlıların teminat duruşması sabah saatlerinde başladı ve akşam 20.45’e kadar sürdü.

Mahkeme, duruşmanın bugün saat 10.30’da devam etmesine emir verdi.

Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, duruşmada yürütülen tahkikata ilişkin olguları aktardı.

Mannaş, zanlıların Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’ne (SOLAS) göre olay günü sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle “Adam öldürme” suçundan itham edildiklerini ifade etti.

Filo Jet’in 30 Ağustos tarihinde saat 11.56 sıralarında 259 yolcu ve 8 mürettebatla yola çıktığını anlatan Mannaş, geminin sol kızak uç kısmının kırılması nedeniyle alabora olarak battığını belirtti.

Mannaş, gemi kaptan yardımcısının saat 12.13’te yardım çağrısı yaptığını, olay yerine ilk ulaşan kişinin sivil bir vatandaş olduğunu ifade etti.

Gemiden 239 kişinin kurtarıldığını, aynı gün 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydeden Mannaş, dokuz zanlının olay günü tutuklandığını kaydetti. Mannaş, şuan aranmakta olan bir şahıs ile kaptanın 400 TL'ye alınan suya dayanıklı yapıştırıcı ile Haziran ayında tamir yaptıklarını 14 Haziran tarihinde sefere çıktıklarını aktardı.

27 emare mahkemeye sunuldu

Zanlıların 85 gündür tutuklu olduğunu kaydeden Mannaş; bazı zanlıların gönüllü ifadeleri, yolcu sayıları ile gemi personelinin listesinin olduğu yolcu manifestosu, gemi sicil belgeleri, şirket onay belgesi ile direktörler listesi, gemide yolcu olarak bulunan altı kişinin ifadeleri, fatura ile tahsilat makbuzu, içerisinde bir adet video ile iki resmin bulunduğu bir adet USB, bazı zanlıların pass kartları ile zanlıların muhaceret dökümlerinin de yer aldığı toplam 27 emareyi mahkemeye sundu.

Mannaş, zanlıların aleyhine getirilen suçlamalara da değindi.

Geminin kara kutusu olarak da bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndan (VDR) 57 güne ait veri tespit edildiğini kaydeden Mannaş, kayıtlarda yer alan bazı konuşmalara da değindi.

Zanlılardan şirket direktörü olan A.Ö’nün KKTC vatandaşı, birinci kaptan olan zanlı M.Ö’nün TC-KKTC vatandaşı olduğunu ifade eden Mannaş, diğer zanlılardan bazılarının Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan vatandaşı olduğunu dile getirdi.

Şirket direktörü olan zanlı A.Ö.’nün devamlı olarak Güney Kıbrıs’a geçişinin olduğunu ifade eden Mannaş, zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme olasılığının bulunduğunu ve ülkeden kaçmalarının kuvvetle muhtemel olduğunu dile getirdi.

Mannaş, diğer zanlıların ise ülkede kalıcı ikametlerinin olmadığını, bazı zanlıların KKTC'ye gelişlerinde şirketin lojmanında kaldığını, bazılarının ise gemide konakladığını ifade etti.

Şirketin 13 hissedardan oluştuğunu kaydeden Mannaş, şirketin bugüne kadar 10 direktörünün olduğunu, zanlı A.Ö’nün de iki kez direktörlük yaptığını belirtti.

Mannaş ülkede infial yaratan olayda zanlıların Barış Ruh Hastanesi'nde saldırıya uğradıklarını kaydederek, ekstra güvenlik önlemi alınarak kontrole götürüldüklerini belirtti. Mannaş mahkemede de 90 polisin her duruşma ekstra görevde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’den rapor bekleniyor

Mannaş, Türkiye’den talep edilen ve gönderilmesi beklenen belgeler ile bilirkişi raporunun olduğunu da aktardı.

Tahkikatın tamamlandığını belirten Mannaş, zanlıların üç ayı geçmeyen bir süre cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savcı Doğa Tokay da söz alarak tahkikat polisine bazı sorular yöneltti.

Mahkeme, avukatların dinlenmesine geçilmeden önce duruşmaya 15 dakika ara verdi.

Savunmadan ilginç iddialar

Avukat Bahar Ersözer de daha sonra mahkemede söz alarak tahkikat polisine bazı sorular yöneltti, iddialarda bulundu.

Zanlıların neden “Adam öldürme” suçundan methaldar olduklarını soran Ersözer, Emniyet Yönetim Sistemi (EYS) el kitabı evrakını “tanıtma” olarak mahkemeye sundu.

Ersözer, polisin üç aylık cezaevi talebinin yasal olmadığını da ileri sürdü.

Tahkikat polisine, “Limanlar Dairesi, Kıyı emniyeti ve Sahil Güvenlik’te kaç kişiden ifade aldınız?” diye soran Ersözer, olay günü kurtarma operasyonlarıyla ilgili bazı iddialarda bulundu.

Ersözer, tahkikat polisini adil yargılama ilkesine uygun davranmamakla suçladı.

Şirket direktörünün, gemi tamiratı için satın alınan yapıştırıcılardan haberdar olmadığını ileri süren Ersözer, şirket yasasındaki yönetim şemasına göre, bu noktada sorumluluğun genel müdürde olduğunu savundu.

“Kızağın kopan parçası bulundu mu?”, “Somut delil VDR’daki kayıtların dışında var mı?”, “Can yeleği kontrol görevi birinci kaptanın görevi mi?”, “Can salları açıldı mı?” ve “Zanlı A.Ö’nün yargılamadan kaçacağına dair somut tespitiniz var mı?” şeklinde bazı sorular yönelten Ersözer, iddialarını sürdürdü.

Girne Kaza Mahkemesi, duruşmanın bugün saat 10.30’da devam etmesine emir verdi.

Ailelerden adalet çağrısı

Duruşma devam ederken mahkeme dışında bekleyen bazı aileler, faciada hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak adalet çağrısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2026, 07:42