Suna ERDEN

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Plümer Exclusive isimli oto galeride 5 aracın kundaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan Ö.A. ile E.E. yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturma kapsamında kameraların incelemesinin sürdüğü belirtilirken, Ö.A. ile E.E.’nin 5 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede detayları aktaran polis, olayın 12 Kasım 2026 tarihinde saat 01.10 sıralarında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, işletmeciliğini H.D.’nin yaptığı Plümer Exclusive isimli oto galerinin önünde bulunan C.K.’ye ait BMW X5 marka aracın tamamen yandığını, Z.Ç.’ye ait Ford Ranger marka aracın da tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangında ayrıca bir işletmeye ait Ford Transit marka aracın sağ kısmının, başka bir işletmeye ait Audi marka aracın ön ve motor kısmının, yine başka bir galeriye ait Volvo marka aracın ise motor ve iç kısmının zarar gördüğünü kaydeden polis, toplam zararın 3 milyon 500 bin TL olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıklarından ifade alındığını ve çevredeki güvenlik kameralarının incelendiğini belirten polis, kamera görüntülerinde olaydan yaklaşık 10 dakika sonra iki kişinin galeri yakınlarında bulunan siyah renkli bir pick-up araca binerek bölgeden ayrıldıklarının tespit edildiğini aktardı.

Polis, yapılan soruşturma sonucunda söz konusu aracın Ö.A.’ya ait olduğunun belirlendiğini, incelenen kamera görüntülerinde Ö.A. ile E.E.’nin olay günü birlikte araç içerisinde olduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde 100 kamera görüntüsünün incelendiğini ve bunlardan 20'sinin olayla bağlantılı olduğunun belirlendiğini kaydetti. Polis, ayrıca soruşturma kapsamında 9 kişiden ifade alındığını da belirtti.

Polis, zanlıların cep telefonlarında yapılan ilk incelemede ise Ö.A.’nın telefonunun galeri bölümünde, silinen fotoğraflar arasında söz konusu galerinin uzaktan ve yakından çekilmiş görüntülerinin tespit edildiğini söyledi.

Perde gerisi araştırılıyor

Polis, kundaklama olayının arka planının araştırıldığını, zanlıların ifadelerinde galeri sahibini tanıdıklarını ve arkadaş olduklarını söylediklerini aktardı.

Yanan araçlardan emareler alındığını belirten polis, kullanılan yanıcı maddenin türünün tespit edilmesi amacıyla bu emarelerin analize gönderileceğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, zanlıların suçla bağlantısının artma ihtimali olduğunu belirterek 5 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.