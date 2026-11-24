Lefkoşa’da başkasına ait çek defterinden altı çek yaprağını sahteleyerek tedavüle sürdüğü gerekçesiyle tutuklanan iş insanı B.Y., mahkemeye çıkarıldı. Zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verildi. Zanlının sahtelediği çekleri iş karşılığında henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslara verdiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının Eylül 2026 içerisinde M.A.E. adına düzenlenmiş bir bankaya ait çek defterinin iki imzalı çek yaprağını kullanmak amacıyla aldığını belirtti.

Polis, zanlının altı çek yaprağını ise çek sahibinin bilgisi ve izni dışında doldurup imzalayarak sahtelediğini kaydetti.

Polis, sahtelenen çeklerin iş karşılığında henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslara verilerek tedavüle sürüldüğünü ifade etti.

Polis memuru; zanlının soruşturma kapsamında itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, ancak sahte çeklerin kimlere verildiğinin henüz tespit edilemediğini belirtti. Çeklerin bulunması ve alıcılarının belirlenmesi gerektiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; soruşturmanın devam ettiğine bulgu yaptı ve zanlı B.Y.’nin üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.