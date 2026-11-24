Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yaptığı 2016 yılında, bir suç dosyasının kapatılmasını sağlamak amacıyla resmi evrakta sahtecilik yaptığı gerekçesiyle yargılanan eski polis memuru Hüseyin Redif hakkındaki dava karara bağlandı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı suçlu bularak 2 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

Füsun Cemaller başkanlığındaki, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kararını Kıdemli Yargıç Barkın okudu.

Barkın, sanığın suç ortağı A.S.A.’nın teşviki ve azmettirmesiyle 1 Nisan 2016-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yaptığı sırada, soruşturmasını yürüttükleri bir dosyanın yargı sürecine gelmesini engellemek ve kapatılmasını sağlamak amacıyla sahte kayıtlar oluşturduğunu söyledi.

Suçun işleniş şekline değinen yargıç, sanığın, dosyada bulunan ifadelerin tarihlerini geriye dönük değiştirerek sahtelediğini, oluşturulan sahte evrakların ise savcılığa verilerek tedavüle sürüldüğünü kaydetti.

Yargıç, sanık ile suç ortağının görevi kötüye kullanma, kamu görevlisi tarafından sahtekârlık yapma ve emniyeti suistimal suçlarının yanı sıra sahte davranışla kayıt sağlama suçunu da işlediklerini söyledi.

Diğer sanık A.S.A.’nın suç tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde amir konumunda olduğunu, Hüseyin Redif’in ise polis memuru olarak görev yaptığını hatırlatan Barkın, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı.

“Resmi evrak sahteleme ve tedavüle sürme ağır suçlardır”

Sanığın mahkûm edildiği resmi belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlarının yasada 10 yıl hapis cezası öngördüğünü belirten Barkın, söz konusu cezanın suçların ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan faaliyet raporlarında belge sahteleme suçlarının yaygın suçlar arasında yer aldığını kaydeden Barkın, bu suçların kamu menfaatini yakından ilgilendirdiğini söyledi.

İfadeleri değiştirdi

Sanığın söz konusu suçları amirinin talimatıyla işlediğini ve şahsen herhangi bir menfaat elde etmediğini belirten Barkın, sanığın ifadesinde ve yazılı dava tebliğine verdiği yanıtta, “A.S.A. Bey'in talimatı ile herhangi bir kötü niyetim ve çıkarım olmadan ifadelerin gerçek tarihini değiştirdim” dediğini aktardı.

Sanığın, tanıklara ait eski ifadeleri dosyada bırakarak yeni ifadeleri yeniden geçmiş tarihli şekilde almak suretiyle sahte kayıtlar oluşturduğunu belirten Barkın, şahsen menfaat elde etmemiş olmasının ve suçu işleme niyetinin ceza takdirinde hafifletici unsur olarak dikkate alındığını söyledi.

Ancak suç tarihinde tecrübeli bir polis olan sanığın, amirinden gelen talimatın suç teşkil eden fiilleri yerine getirmesini gerektirmediğini bilecek durumda olduğunu ifade eden Barkın, bu hususun sanık aleyhine değerlendirildiğini kaydetti.

Barkın, deneyimli bir soruşturma memuru ve polis olan sanığın, adalete hizmet etmek, olayları aydınlatmak ve yasalar çerçevesinde doğru soruşturma yürütmekle görevli olduğunu vurguladı ve soruşturma kapsamında alınan ifadelerin tarihlerini değiştirerek sahtelemesinin suçun vahametini ciddi şekilde artırdığını belirtti.

Söz konusu suçun Polis Teşkilatı’na ve polislere duyulan güveni sarstığını, toplumda ciddi güvensizliğe neden olduğunu ve kamu menfaatine zarar verdiğini ifade eden Barkın, sanığın işlediği suçların oldukça ciddi ve vahim olduğunu söyledi.

Dava sürecindeki gecikme sanık lehine değerlendirildi

Sanığa yazılı dava tebliğinin 2018 yılında yapıldığını, davanın ise 2025 yılında ikame edildiğini belirten Barkın, yaşanan gecikmede sanıktan kaynaklanan herhangi bir faktör bulunmadığını kaydetti.

Sanığın uzun süre belirsizlik ve bekleyiş içerisinde kalmasının ceza takdirinde lehine dikkate alındığını ifade eden Barkın, sanığın ilk andan itibaren gönüllü ifade vererek polise yardımcı olduğunu ve mahkemede suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu da belirtti.

Ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurları birlikte değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi, Hüseyin Redif’i 2 yıl 6 ay hapse mahkûm etti.

Bu arada aleyhine getirilen davaları kabul etmeyen A.S.A. hakkındaki yargı sürecinin devam ettiği belirtildi.