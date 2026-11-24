Güzelyurt’ta Barikat Ocakbaşı kavşağında gece yarısı meydana gelen trafik kazası korkuttu. İki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlar bir evin bahçe duvarına çarparak durabilirken, kazada iki sürücü yaralandı. Ev sakinleri panik yaşarken, yaralılardan Mehmet Olacak’ın sol kolunda kırık oluştu.

Güzelyurt’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araçlar bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücülerden Mehmet Olacak hastanede müşahede altına alınırken, diğer sürücü Arda Yurttaş tedavisinin ardından taburcu edildi.

Güzelyurt’ta 22 Kasım 2026 tarihinde saat 22.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasının detayları açıklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; Mehmet Olacak yönetimindeki JL 176 plakalı salon araç, Güzelyurt-Lefke Eski Anayolu kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yaptı.

Bu sırada anayol üzerinde seyreden Arda Yurttaş yönetimindeki MC 907 plakalı salon aracın önünü tıkayan Olacak, diğer aracın kavşağa geldiği sırada süratini salim hadde indirmemesi sonucu çarpışma meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yolun sağından çıkarak bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan JL 176 plakalı araç sürücüsü Mehmet Olacak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Diğer araç sürücüsü Arda Yurttaş ise kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

