Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik köyünde hayvancılık yapan E.K.’nin mandırasına zorla el koymak istedikleri iddia edilen İbrahim Arpaz ve Cemal Köprülü dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Ali Rıza Sarıtaş ise suçla bağı bulunmayarak, serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlılardan Köprülü’nün ses kaydına ulaşıldığı, konuşmasında E.K.’yi 40 milyon haraç vereceksin, mandırayı da devredeceksin, nasıl yaparsan yap” şeklinde tehdit ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların Ağıllar bölgesinde bulunan E.K.’ye ait büyükbaş hayvan mandırasını yasa dışı bir şekilde üzerlerine almak için E.K.’ye silah gösterip “ya bu çiftliği vereceksin ya da seni gömeriz" deyip tehditle mal talebinde bulunduklarına dair şikayet üzerine tutuklandıklarını söyledi.

Polis, olayın 10 Ağustos 2024 ve 23 Eylül 2024 tarihlerinde iki kez yaşandığını belirtti.

Polis, şikayetin 1 Ekim 2024’te yapıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.

Ses örneği vermekten kaçındı

Polis, zanlıların 4 Ekim’de mahkemeye çıkarıldığını, bu süre içerisinde E.K.’nin cep telefonunda zanlı Köprülü’ye ait ses kaydı tespit edildiğini söyledi. Polis, ses kaydında zanlının E.K.’ye 40 milyon haraç vereceksin, mandırayı da devredeceksin, nasıl yaparsan yap” şeklinde olduğunu belirtti.

Polis, seslerin karşılaştırması için E.K.’den ses örneği alındığını belirtti. Polis, ancak Köprülü’nün ses kaydı vermediğini, polis yasasına göre ise suç işlediğini belirtti.

Polis memuru, Köprülü’den cep telefonunu istediklerini, Gazimağusa’nın Maraş bölgesinde denize düşürdüğünü söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların beyanlarının araştırılması için cep telefonlarının baz istasyonu incelemesinin yapılacağını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullandığı iddia edilen silahların bulunmadığını, aranan şahıs ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyledi.

Zanlıların avukatı polise sorular yöneltti. Şikayetçinin 10 Ağustos saat 21. 00 sıralarında yaşandığını iddia ettiğini ancak Cemal Köprülü’nün 10 Ağustos 17.30 sıralarında ülkeden çıkış yaptığını söyledi.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

