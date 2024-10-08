Rakam büyüdü

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkete ait arazinin sahte evrakla 520 bin Sterline satılmasıyla ilgili tutuklanan Enver Yücel’in başka bir vukuatı daha ortaya çıktı. Zanlının Güzelyurt Tapu Dairesine sahte vekaletname vererek, Gönyeli’deki bir evi sattığı ve 50 bin sterlin aldığı belirlendi.

Zanlıya usçu işlemesinde Sadık Öztürk’ün yardım ettiği belirtildi. Doğuş Ercan isimli şahsın da sahte pasaport ayarladığı iddia edildi.

Daha önce tutuklanan Şener Dağgül suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakılırken, Enver Yücel ,Doğuş Erzan ve Sadık Öztürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Yücel’in 2024 yılı içerisinde Lefkoşa’da bir şirketin yetkisinin kendisine verildiğine dair sahte vekaletname düzenleyerek, 3 Eylül 2024 tarihinde Tapu Dairesine sunarak, şirkete ait taşınmazı satıp 520 bin Sterlin elde ettiğini söyledi. Polis, zanlının 23 Eylül’de tespit edildiğini, evinde ve iş yerinde yapılan aramada 55 bin TL ve 24 bin 870 TL para bulunduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde suçla bağlantılı Doğuş Erzan ve Sadık Öztürk’ün de tutuklandığını söyledi.

Bir sahte evrak daha tespit edildi

Polis, Öztürk’ün ofisinde arama yapıldığını, bir miktar para bulunduğunu ancak paranın emare para olup olmadığının araştırılacağını kaydetti.

Polis, zanlıların birlikte 30 Eylül’de mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Enver Yücel’in Gönyeli’deki bir evi de sahte vekaletle sattığını, vekaleti ise Güzelyurt Tapu Dairesinde tedavüle sürdüğünü belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada Yücel ile Öztürk’ün birlikte hareket ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlı Erzan’ın ise sahte vekaletname hazırlanması için Yücel’e sahte pasaport hazırladığına dair iddialar olduğunu belirtti.

Biri teminatla serbest kaldı

Polis, Erzan’ın bilgisayarı ve cep telefonunun emare alındığını söyledi. Erzan’ın soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Polis memuru, Öztürk ile Yücel hakkında ise 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme, Öztürk ile Yücel’in 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç, zanlı Erzan’ın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.