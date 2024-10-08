Esnaf panik yaşadı

Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir araç parça deposunda yangın çıktı. Eski araçların, lastiklerin tutuştuğu yandın paniğe neden oldu. Kara dumanlar göğe kadar yükselirken, itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının bölgedeki diğer iş yerlerine sıçramaması büyük bir şans olarak nitelendirildi.

Çeşitli araç parçaları hasar görürken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili soruşturmamanın sürdüğü belirtildi.

Çıkış nedeni araştırılıyor

Polisten verilen bilgeye göre; yangın saat 10.00 sıralarında Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde araç parça deposu olarak kullanılan işyerinde çıktı. İtfaiye ve Sivil Savunma Ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın yerinde uzun süren soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonucu muhtelif araç parçaları yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ve oluşan maddi zararla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.