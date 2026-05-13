45 günde yargı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da düzenlenen operasyonda yaklaşık 135 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan S.D. (E-35) ile A.K. (K-39), soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme; zanlıların 45 günü aşmamak şartıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Keleş; 2 Mayıs tarihinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Polis, alınan bilginin ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyon sırasında zanlı S.D.’nin ev önünde araç içerisinde tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının elinde tuttuğu eşofmana sarılı poşette yapılan kontrolde yaklaşık 135 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlı S.D.’nin verdiği gönüllü ifadede, söz konusu uyuşturucu maddeyi zanlı A.K.’nin kendisine verdiğini ve belirtilen bir konuma götürmesini istediğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı.

Zanlı A.K.’nin de ev içerisinde tespit edildiğini belirten polis, yapılan aramada yarım gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ile bir biberon içerisinde sıvı madde bulunduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlı S.D.’nin ülkede turist statüsünde bulunduğunu ve KKTC’de herhangi bir bağının olmadığını ifade etti. Polis ayrıca zanlı A.K.’nin daha önceden benzeri meselelerinin bulunduğunu belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

