KKTC’de 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ile Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için oy pusulası örnekleri hazırlandı. Seçmenler, kayıtlı oldukları bölgeye göre beş ayrı pusulada oy kullanacak. Pusulaların renkleri, mühür ve tercih kuralları ile geçersiz oy sayılacak durumlar da belli oldu.

Altı ilçede 227 bin 642 kayıtlı seçmen için 998 sandık kurulacak. Oy verme işlemi 08.00'de başlayıp 18.00'de sona erecek.

Oy pusulalarının renkleri

Seçmenlere verilecek beş pusulanın renkleri şöyle:

-Sarı: Milletvekilliği

-Pembe: Belediye başkanlığı

-Beyaz: Belediye meclisi üyeliği

-Mavi: Muhtarlık

-Yeşil: İhtiyar heyeti üyeliği

Beş pusula da aynı sandığa atılacak.

Milletvekilliği seçiminde nasıl oy kullanılacak?

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 sandalye için sekiz siyasi partiden 400 aday ve yedi bağımsız aday yarışacak.

Seçmen, oy vermek istediği partinin adı ve ambleminin altındaki kareye bir kez EVET mührü basacak. Bu oy, partinin listesindeki tüm adaylara yansıyacak.

Tercih yapmak isteyenler, mühür bastıkları partinin adayları arasından belirlenen sayıda ismi kalemle işaretleyebilecek:

Bağımsız adaylara oy vermek isteyenler ise mühür kullanmadan, yalnızca bağımsız adayların karşısındaki kareleri kalemle işaretleyecek.

Belediye başkanlığı seçiminde mühür kullanılacak

Belediye başkanlığı seçiminde seçmen, tercih ettiği adayın karesine bir kez EVET mührü basacak.

Bu pusulada kalem kullanılmayacak. Birden fazla adaya mühür basılması halinde oy geçersiz sayılacak.

Erenköy-Karpaz'da tek aday kendiliğinden seçildiği için belediye başkanlığı oylaması yapılmayacak.

Belediye meclisi seçiminde tercih hakkı

Belediye meclisi üyeliği seçiminde beyaz pusula kullanılacak.

Seçmen, tercih ettiği partinin altındaki kareye mühür basabilecek. Tercih yapmak isteyenler ise mühür bastıkları partinin listesindeki adayların yarısını kalemle işaretleyebilecek.

Tercih sayısı belediyelere göre 3 ile 13 arasında değişiyor. Tercih yapmak zorunlu değil.

Bağımsız belediye meclisi adaylarının bulunduğu yerlerde ise seçmen mühür kullanmadan, seçilecek üye sayısını aşmayacak şekilde bağımsız adayları işaretleyebilecek.

Muhtarlık ve ihtiyar heyeti seçimleri

Muhtarlık seçiminde seçmen, tercih ettiği adayın adının altındaki kareye EVET mührü basacak.

İhtiyar heyeti üyeliğinde ise mühür kullanılmayacak. Seçmen, dört adayın adının karşısındaki kareyi kalemle işaretleyecek.

Hangi durumlarda oy geçersiz sayılacak?

Milletvekilliği seçiminde birden fazla partiye mühür basılması veya parti mührü kullanılmadan partili adayların işaretlenmesi pusulayı geçersiz kılacak.

Mühür basılan partinin dışından aday işaretlenmesi halinde tercihler sayılmayacak, ancak partiye verilen oy geçerli kalacak.

Belediye başkanlığı seçiminde birden fazla adaya mühür basılması oy pusulasını geçersiz kılacak.

Belediye meclisi seçiminde ise birden fazla partiye mühür basılması pusulayı geçersiz hale getirecek. Eksik veya fazla tercih yapılması durumunda tercihler geçersiz sayılacak, partiye verilen oy korunacak.