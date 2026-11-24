TDP’den verilen bilgiye göre; halkın en büyük sorunlarının hayat pahalılığı, sağlık ve eğitim olduğunu belirten Çeler, üretimi arttırarak yaşam maliyetlerini düşürmeyi, nüfus sayımı yaparak ülkenin geleceğini planlamayı ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Seçim çalışmalarını sınırlı maddi imkânlarla ancak güçlü bir gönüllü desteğiyle sürdürdüklerini belirten Çeler, “Bizim çok büyük paralarımız yok. Her yere insan tutacak, binlerce broşür dağıtacak imkânımız bulunmuyor. Ancak gönüllülerimizle, yüreğimizle hep birlikte mücadele ediyoruz” dedi.

TDP’nin Meclis'e girmesi halinde önceliklerinden birinin milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması olacağını vurgulayan Çeler, bu konuda taahhütname imzaladıklarını hatırlattı.