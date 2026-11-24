Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Mehmet Aktunç, mevcut belediye yönetimini eleştirerek, 14 yıl önce yaşanan mali krizin bugünkü hizmet eksikliklerine gerekçe gösterilemeyeceğini savundu.

Aktunç, UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte TMT Mücahitler Derneği Lefkoşa Şubesi'ni ziyaret ederek projelerini paylaştı ve dernek yetkililerinin beklentilerini dinledi. Lefkoşalıların yüksek belediye faturaları ödediğini ancak karşılığında hak ettiği hizmeti alamadığını ileri süren Aktunç, “14 yıl öncesinin arkasına sığınarak bugünün sorumluluğundan kaçamazsınız” dedi.

Belediyenin 12 yıl önce mevcut yönetim tarafından Kadri Fellahoğlu'ndan devralındığını hatırlatan Aktunç, borçları Türk lirasına dönüştürülerek yapılandırılmış bir belediyenin teslim edildiğini iddia etti.

Mevcut yönetimin mali toparlanmayı başarı olarak sunduğunu belirten Aktunç, belediyecilikte asıl başarının vatandaşın yaşam kalitesine yansıyan hizmetlerle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Lefkoşa'daki sokaklar, kaldırımlar ve günlük yaşamda karşılaşılan sorunların mevcut hizmet anlayışını sorgulattığını savunan Aktunç, geçmişteki mali sorunların yanı sıra son 12 yılda yapılanların ve yapılamayanların da değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

