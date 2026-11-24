Vatandaşların yoğun ilgi ve katılım gösterdiği halk buluşmalarında konuşan Nereli, İskele’de değişim mesajı vererek halkın yeni bir dönem istediğinin artık meydanda olduğunu vurguladı. İskele ve 21 köy için yalnızca vaatler değil, çözüm projeleri hazırladıklarını kaydeden Nereli, CTP’nin kadroları ve gönüllülerle birlikte çalıştıklarını söyledi. Kanalizasyon sorununun öncelikli gündemleri olduğunu belirten Nereli, bu sorunu kader olarak görmeyeceklerini, uzmanlar ve doğru planlamayla çözüm için çalışacaklarını ifade etti.

Nereli, projelerini şöyle sıraladı:

"Kanalizasyon sorunu: Uzmanlarla ve doğru planlamayla kalıcı çözüm için çalışma başlatılacak. Kent Meydanı: İskele’ye yakışır, insanların buluşacağı ve çocukların özgürce vakit geçireceği bir meydan kazandırılacak. 22 kilometrelik sahil şeridi: Yürüyüş ve bisiklet yolları, dinlenme alanları ve sahile erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak. Kent Parkı: Çocukların, gençlerin ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı oluşturulacak. Trafik: Büyüyen İskele’nin trafik sorununa kalıcı çözümler üretilecek."

