Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Doğancı ziyaretinde “Halk değişim istiyor ve kararını verdi, CTP’nin iktidarı için gün sayıyor” dedi.

CTP, Doğancı’da halk buluşması düzenledi. Buluşmaya Sıla Usar İncirli’nin yanı sıra, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, partililer ve yurttaşlar katıldı. Halk buluşmasında, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer konuşma yaptı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, güçlü hizmet mesajı vererek, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın çalışmaları ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Konuşmasının devamında bölge halkının üretime olan ilgisinin farkında olduklarını ifade eden İncirli, “Toprağa olan bağlılığınızı çok iyi biliyoruz. Ne olursa olsun o toprak sürülecek, tohumlar ekilecek, sulamalar yapılacak. Ne olursa olsun üretime devam edilecek” dedi. Sıla Usar İncirli, Tarımda üretimin sürdürülebilirliği, günübirlik kararlar yerine uzun vadeli planlama gerektirdiğine dikkat çekerek CTP’nin üretime ve adil paylaşıma dayalı bir model kuracağını kaydetti.

İncirli konuşmasının sonunda, dürüst yönetim, planlama ve eşitlik vurgusu yaparak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Halk değişim istiyor ve kararını verdi, CTP’nin iktidarı için gün sayıyor. Biz insanlarımıza hizmet ederken onlara eşit davranacağız. Adaletli olacağız ve devletin kurumlarını yönetirken liyakatle bunu yapacağız. Her bir insanımızın oyunun sorumluluğunu taşıyacağız. Siyasi tercihine, kimliğine, kökenine, inancına ya da yaşam biçimine bakılmaksızın herkese eşit hizmet sunacağız. Kamu kaynaklarını toplumun ortak yararı için kullanacağız.”

Kaya: Lefke Masası’nın kurulmasına ihtiyaç var

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise görev süresi boyunca belediyenin üzerindeki önemli yükleri hafiflettiklerini ve olanakları ölçüsünde yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Yeni dönemde de devam eden ve planlanan projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Kaya, “Önümüzdeki dönemde de projelendirdiğimiz, bir kısmı devam eden, bir kısmı ise yeni dönemde yürürlüğe girecek olan projelerimizle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Sahne Gençlerde” etkinliği düzenlendi

Bu arada Gençlik Örgütü, Lefkoşa İplikçi Pazarı’nda “Sahne Gençlerde” etkinliği düzenledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda gencin katıldığı etkinlik, bölge halkından da ilgi gördü.

Etkinlik boyunca gençlerle bir araya gelen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, katılımcılarla tek tek kucaklaşarak sohbet etti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, yeni döneme ilişkin heyecan ve umut öne çıktı.