UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, koşulsuz bedelli askerlik ve uzman personel modelini içeren bir çalışma hazırlandığını açıkladı. Üstel, düzenlemelerin önümüzdeki hafta yasasıyla birlikte kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Üstel, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, KKTC Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı ve Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’ni ziyaret etti. Üstel’e UBP Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç eşlik etti. Üstel, 2022’de zor koşullarda göreve geldiklerini, siyasi istikrarı koruyarak halka verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti. Yeni dönemde de icraat odaklı politikaları sürdüreceklerini vurguladı. Trafik, sağlık ve gençlerin konut sahibi olmasının öncelikleri arasında olduğunu söyleyen Üstel, ülke genelinde yollar yaptıklarını, hastaneleri ve sağlık merkezlerini hizmete sunduklarını, gençler için sosyal konut projeleri ve konut kredilerini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Askerlikte yeni düzenleme

Üstel, koşulsuz bedelli askerlik ve uzman personel modelini içeren bir çalışma hazırlandığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile temaslarda önemli aşama kaydedildiğini belirterek, düzenlemelerin önümüzdeki hafta yasasıyla birlikte kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Yeni modelin yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri de kapsayacağını vurgulayan Üstel, amaçlarının gençlerin askerlik nedeniyle ülkeleriyle bağlarının kopmasını önlemek olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin ekonomik, sosyal ve askerî açıdan hayati önem taşıdığını belirten Üstel, su, fiber optik, sağlık, ulaşım ve savunma yatırımlarında Türkiye’nin desteğinin büyük rol oynadığını kaydetti.

Hedefimiz güçlü UBP ve tek başına iktidar

UBP’nin Meclis’te güçlü bir çoğunluğa ulaşmasının siyasi istikrar için önemini vurgulayan Üstel, “UBP ne kadar güçlü olursa koalisyonlara o kadar az ihtiyaç duyarız. Hedefimiz güçlü bir UBP ve tek başına iktidarlık” dedi.

Pilotlara yüzde 450'ye kadar ödenek

Üstel, ayrıca Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) personelinin mali ve özlük haklarında kapsamlı iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

Pilotlara yüzde 450’ye kadar ödenek

Düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri uçuş personelinin mali hakları oldu. Yıllık uçuş eğitimi şartlarını karşılayan uçuş ve görev ekibi personeline asgari ücretin yüzde 80’i oranında aylık iş güçlüğü ödeneği verilmesi öngörülüyor.

Pilotlar için ise hizmet yıllarına bağlı olarak asgari ücretin yüzde 150’sinden başlayıp yüzde 450’sine kadar ulaşan aylık ödenek oranları belirlendi. Mecburi uçuş saatlerini aşan hizmetler için ayrıca yıllık uçuş tazminatı da düzenlendi.

Komando ve özel kuvvetlere özel ödenek

Komando, özel kuvvetler, SAT/SAS, keskin nişancılık, paraşütçülük ve kurbağa adam ihtisaslarında görev yapan personelin ödenekleri de yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemede:

-Komando temel iş güçlüğü ödeneği genel olarak yüzde 10,

-Komando ihtisas ödeneği muvazzaf subay ve astsubaylarda yüzde 25,

-Özel kuvvetler ve SAT/SAS ihtisas ödeneği muvazzaf subay ve astsubaylarda yüzde 25,

-Özel görev nişancılığı ödeneği yüzde 35,

-Uzman nişancılık ödeneği yüzde 30,

-Nişancı gözetleyiciliği ve keskin nişancılık ödeneği yüzde 25 olarak öngörüldü.

-Paraşütçülük ödeneklerinin ise şartlara göre yüzde 5 ile yüzde 20 arasında değişeceği belirtildi.

Genel iş güçlüğü ödenekleri de artırılıyor

GKK personelinin statüsüne göre genel iş güçlüğü ödenekleri asgari ücret üzerinden yeniden düzenlendi.

-Muvazzaf subay ve astsubaylara yüzde 25,

-Mukaveleli erbaş ve erlere yüzde 30,

-Askeri memurlara yüzde 20,

-Sözleşmeli personel ve işçilere yüzde 10 oranında ödenek verilmesi öngörüldü.

-Birlik komutanlarına yüzde 20, birlik astsubaylarına yüzde 15, bot ve gemilerde görev yapan personele ise yüzde 25 oranında özel iş güçlüğü ödeneği düzenlendi.

Riskli görevler ve özel bölgeler de kapsamda

Mühimmat, patlayıcı madde, mayın ve el yapımı patlayıcıların tespit ve imhasında görev yapan personele yüzde 25 oranında görev riski ödeneği verilmesi öngörüldü. İnsansız hava aracı timlerinde görev yapan uygun personele ise yüzde 20 oranında iş güçlüğü ödeneği düzenlendi.

Erenköy ve Pile'de görev yapan personele yönelik mahrumiyet bölgesi tazminatları da yeniden belirlendi. Muvazzaf ve yedek subaylar, astsubaylar, mukaveleli erbaş ve erler ile sivil personele asgari ücretin yüzde 50'si, mükellef onbaşı ve erlere yüzde 25'i, mükellef çavuşlara ise yüzde 10'u oranında tazminat ödenmesi öngörüldü.

Emeklilik haklarında da düzenleme hedefleniyor

Üstel, yalnızca aylık ödeneklerde değil, personelin emeklilik haklarında ve geçmiş hizmet sürelerinin değerlendirilmesinde de iyileştirmeler yapılacağını açıkladı.

Mukaveleli er ve erbaş olarak görev yapan veya bu statüden sivil statüye geçen personelin emeklilik yaşı ve koşullarına ilişkin sorunların giderilmesi hedefleniyor.

Ayrıca muvazzaf subay ve astsubayların daha önce mukaveleli statüde geçirdikleri hizmet sürelerinin emeklilik hesaplamalarında dikkate alınması ve harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarında geçirilen eğitim sürelerinin değerlendirilmesi üzerinde çalışıldığı belirtildi.