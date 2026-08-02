5 yaralı var

Ergün YAHAT

Ercan-İskele Anayolu'nda Geçitkale yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Umytjan Orunov yönetiminde bulunan ve 10 kişiyi taşıyan minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki servi ağaçlarına çarptı. Kaza sonucu şoför ile 4 yolcu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 6 yolcu ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza dün saat 17.45 sıralarında Ercan-İskele Anayolu üzerinde, Geçitkale Bardak Zeytinyağı Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Umytjan Orunov (E-33), yönetimindeki TUV 728 plakalı minibüsle İskele istikametinden Ercan yönüne doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak yol kenarında bulunan servi ağaçlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, Geçitkale İtfaiye Şubesi ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüste bulunan 4 yolcu ambulanslarla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan diğer 6 yolcu ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazanın ardından olay yerinde inceleme başlatılırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.