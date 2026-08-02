Anlamlı mesaj

Abdullah SUİÇMEZ

Güney Kıbrıs'ta konaklayan ancak günübirlik turlarla Kuzey Kıbrıs'a geçen turistler, özellikle yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava nedeniyle Lefkoşa'da içme suyu çeşmeleri ve halk tuvaletlerinin yetersiz olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Lokmacı Sınır Kapısı'ndan Arasta Çarşısı'na geçerek bölgeyi gezen turistler, aşırı sıcakların dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Turistler, birçok sıcak iklim ülkesinde hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin kullanımına sunulan içme suyu çeşmelerinin bulunduğunu hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs'ta da benzer uygulamaların hayata geçirilmesini istedi.

Bölgede yaşanan bir diğer önemli eksikliğin ise halk tuvaletleri olduğunu dile getiren turistler, özellikle turistik noktalarda tuvalet bulmakta güçlük çektiklerini söyledi.

Diyalog aracılığıyla yetkililere seslenen turistler, hem içme suyu çeşmeleri hem de halka açık tuvaletlerin artırılmasının ziyaretçilerin konforunu yükselteceğini belirterek, bu konuda gecikmeden adım atılması çağrısında bulundu.