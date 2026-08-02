Şehitler saygıyla anıldı

Kıbrıs'ın Fethi'nin 455'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 68'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kapsamında Lefkoşa'da gün boyu törenler düzenlendi. Atatürk Anıtı, Şehitler Anıtı, Cumhuriyet Parkı Anıtı ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nde gerçekleştirilen etkinliklerde, şehitler anıldı, bayraklar göndere çekildi ve günün anlamına ilişkin mesajlar verildi.

Kutlamalar sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tümgeneral Görgülü'nün Anıt Özel Defteri'ni imzaladığı törende, Deniz Kurmay Yüzbaşı Erhan Sarıbaş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Sarıbaş konuşmasında, Kıbrıs'ın Osmanlı tarafından fethi, TMT'nin kuruluşu ve GKK'nın kuruluşunun aynı günde kutlanmasının tarihsel önemine dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin geçmişine değindi.

Anıta çelenk sunuldu

Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Lefkoşa Şehitler Anıtı'nda ikinci tören gerçekleştirildi. Burada da Tümgeneral İlker Görgülü ile Celal Bayar anıta çelenk sundu. Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın ardından bayraklar göndere çekilirken, Anıt Özel Defteri imzalandı.

Aynı gün Cumhuriyet Parkı Anıtı'nda da çelenk sunma töreni düzenlendi. Askeri erkân ile sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törende çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

TMT Mücahitler Derneği'nde tören düzenlendi

Günün son programlarından biri ise Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nde gerçekleştirildi. Törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, milletvekilleri, askeri ve polis yetkilileri, mücahitler ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler konuşma yaptı.

Meclisi Başkan Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden hiçbir müzakere sürecinde yer almayacağını belirterek, Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinin adadaki varlığının tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Devleti güçlendirmeye devam edeceğiz

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü temelindeki politikadan geri adım atmayacaklarını belirtti. KKTC'nin tanınması hedefi doğrultusunda Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Üstel, uygulanan ambargo ve izolasyonlara rağmen devleti güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Çözüm yolu iki devlet

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise Kıbrıs'ta gerçeklere dayalı, yan yana iki devlet temelinde ve Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünü esas alan bir çözüme ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler gözetiminde yıllardır süren müzakerelerden sonuç alınamadığını belirten Bayar, mevcut şartlarda Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasının önemine işaret etti.

Ödüller verildi

Tören kapsamında ayrıca 10 kilometrelik 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Toplam 250 sporcunun katıldığı yarışta erkeklerde Piyade Çavuş Hakan Tazegül birinci, Ersan Çoker ikinci, Piyade Onbaşı Yusuf Gökalp üçüncü oldu. Kadınlarda ise Ayana Sailygulova birinciliği, Damla Aysal Ekşi ikinciliği ve Alisa Aydın üçüncülüğü elde etti. Böylece 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlamaları, resmi törenler ve ödül takdimiyle tamamlandı.