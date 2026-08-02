Sürat suçu ilk sırada

Ülke genelinde önceki gün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 430 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 35 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 671 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimler sonucu toplam 430 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken, 35 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları arasında ilk sırayı hız ihlali aldı. 196 sürücü yasal hız sınırı üzerinde araç kullanmaktan işlem görürken, 25 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

Denetimlerde 16 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14 sürücü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 10 sürücü emniyet kemeri takmamak, 8 sürücü ise muayenesiz araç kullanmaktan dolayı rapor edildi.

Ayrıca 5 sürücü sigortasız araç kullanmak, 3 sürücü sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, 2 sürücü ise sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından işlem gördü.

Denetimlerde bir sürücü tehlikeli sürüş yapmak, 1 sürücü elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak suçlarından rapor edilirken, 149 sürücü hakkında da diğer trafik suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.