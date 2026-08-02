Tedavi edilmeli

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa'da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve korkutmak maksadıyla taşıdığı bıçakla kendisini göğsünden birkaç kez yaraladıktan sonra yoldan geçen araçların önünü kesip çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanan H.C. (E-42), mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede aktardığı olgulara göre zanlının, 31 Temmuz saat 13.30 sıralarında, korkutmak maksadıyla tasarrufunda bulundurduğu bıçakla kendisine zarar verdikten sonra bağırıp çağırarak yoldan geçen araçların önünü kestiğini, çevreye rahatsızlık verdiğini ve elindeki bıçağı gelişi güzel sağa sola salladığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının sağlık kontrolü amacıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığını, soruşturmanın ise devam ettiğini belirterek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından H.C.'nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan H.C.'nin, geçtiğimiz günlerde apartman önünde muhtelif eşyaları piknik tüpü üzerinde yaktığı gerekçesiyle teminata bağlanmasının ardından kısa süre içinde yeniden benzer şekilde adli olaya karışması dikkat çekti. Olayın ardından sosyal medyada şahsın cezalandırılmasının yanı sıra psikiyatrik tedavi görmesi gerektiği yönünde çok sayıda paylaşım yapıldı.

