Üçü de tutuklandı

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Bulgaristan uyruklu taksici M.D., Larnaka Havalimanı'ndan alarak Girne'deki bir otele götürmek üzere yola çıktığı İsrailli aileyi iddiaya göre navigasyonun yönlendirmesiyle Gaziler köyündeki birinci derece askeri yasak bölgeye soktu. Askeri bölgeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan taksici ile A.M. ve F.M. dün mahkemeye çıkarıldı. Çiftin 3 yaşındaki çocuklarının koruma altına alındığı belirtilirken, zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Polis, 1 Ağustos'ta saat 03.30 sıralarında Bulgaristan uyruklu taksici M.D.'nin, Larnaka Havalimanı'ndan aldığı A.M., F.M. ve 3 yaşındaki çocuklarını Girne'deki bir otele götürmek üzere yola çıktığını mahkemeye aktardı.

Polis, taksicinin navigasyon uygulamasına Girne konumunu girdiğini, ancak güzergâh nedeniyle Gaziler köyündeki birinci derece askeri yasak bölgeye girerek KKTC'ye geçmeye çalıştıkları sırada bölgede görevli askerler tarafından fark edildiklerini ve suçüstü tutuklandıklarını söyledi.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirten polis, zanlıların ifadelerinin alınacağını, beyanlarının araştırılacağını ve olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini ifade ederek, 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.