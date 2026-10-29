5 yıl hapis yatacak

Ömer KADİROĞLU

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda Mart ayında meydana gelen ve 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili dava karara bağlandı.

Uyuşturucu madde etkisi altında, öğrenci ehliyetiyle araç kullanırken kazaya neden olan ve ağır yaralı genç kızı olay yerinde bırakarak kaçan 21 yaşındaki Abderrahman Mohamme Charef, yargılandığı tüm davalardan suçlu bulunarak 5 yıl hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın uyuşturucu etkisi altında araç kullanmasını, yanında tam ehliyetli bir kişinin bulunmamasını ve kazanın ardından olay

yerinden kaçmasını ağırlaştırıcı unsurlar arasında değerlendirdi.

Yargıç Temay Sağer, sanığın yalnızca uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmasına ve ölümlü kazaya neden olmasına değil, kaza sonrasındaki davranışlarına da dikkat çekti.

Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, yıllık olarak hazırlanan Mahkeme Faaliyet Raporlarına işaret ederek, ölümlü trafik kazalarının yıllara göre değişkenlik göstermesine rağmen son 10 yıllık dönemde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdiğinin gözlemlendiğini belirtti.

Yargıç, Abderrahman Mohamme Charef, başta “dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçu olmak üzere yargılandığı tüm davalardan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Kazanın geçmişi

Mahkemede ele alınan olgulara göre olay, mart ayında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bir eğlence mekânından çıktıktan sonra üç genç kız arkadaşını evlerine bırakmak isteyen Charef, uyuşturucu madde etkisi altında direksiyon başına geçti. Öğrenci ehliyetiyle araç kullanan sanığın yanında tam ehliyetli bir kişinin bulunmadığı da mahkemede değerlendirilen hususlar arasında yer aldı.

Yolculuk sırasında Charef’in yönetimindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan genç kızlardan biri ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kız, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.