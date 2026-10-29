Sanchez: Dehşete düştüm

İspanya’da Madrid ile Sevilla arasında sefer yapan iki yüksek hızlı trenin çarpışması büyük bir faciaya yol açtı. Castilla-La Mancha bölgesel yönetimi, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının en az 68’e yükseldiğini açıklarken, 80 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İspanya resmi haber ajansı EFE’nin aktardığı bilgilere göre kaza, yerel saatle 08.54’te Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle iki vagonun yamaçtan aşağı yuvarlandığı belirtildi.

İki trende 544 yolcu bulunuyordu

İlk bilgilere göre kazaya, Madrid’den Sevilla’ya giden Renfe şirketine ait hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait trenin çarpışması neden oldu.

Iryo treninde 147, Renfe treninde ise 397 yolcunun bulunduğu bildirildi. Böylece kazadan toplam 544 yolcunun etkilendiği belirtildi. Yamaca devrilen iki vagonun Iryo şirketine ait trende bulunduğu kaydedildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, ilk değerlendirmelerde demiryolu sinyalizasyon sistemi ve tren trafiğinin yönetimindeki olası hatalar üzerinde duruluyor. Yetkililer, kazanın meydana gelişine ilişkin teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kazanın ardından yaptığı açıklamada yaşanan olay karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Acil durum ekiplerinin olay yerinde yaralılara yardım etmek ve yolcuların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Sanchez, ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Başbakan Sanchez, kazanın ardından günlük programını iptal ederek kurtarma çalışmalarına ve gelişmelere odaklandı. Hükümetin üç günlük ulusal yas ilan edeceği de duyuruldu.