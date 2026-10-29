Tüm parayı harcadı

Hüseyin ÇİÇEK

Sahtekârlıkla para temini suçundan birçok kez hüküm giyen E.K., Gazimağusa’da kendisini polis olarak tanıtarak bir döviz bürosundan toplam 462 bin 680 TL temin ettiği iddiasıyla tutuklandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen zanlı, bir otel odasında yakalanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verirken, ifadesinde tüm parayı harcadığını söylediği açıklandı.

Mahkemede meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker, zanlının 23 ve 27 Ekim 2026 tarihlerinde Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir döviz bürosuna gittiğini söyledi. Polis, E.K.’nin görevli şahsa kendisini Mustafa isimli bir polis olarak tanıttığını ve güvenini kazandıktan sonra borcunu ödeyeceğini vaat ederek iki farklı tarihte 7 bin 350 Euro, 500 Sterlin ve 19 bin 200 TL olmak üzere toplam 462 bin 680 TL’yi sahtekârlıkla temin ettiğini açıkladı.

Polis memuru Söker, 27 Ekim’de yapılan şikâyet üzerine döviz bürosunun güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve zanlının kimliğinin belirlendiğini kaydetti. E.K.’nin bir otel odasında tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlının suçunu itiraf ettiğini ve söz konusu paraları harcadığını söylediğini aktardı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

