Hastalık oldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da meydana gelen olayda 480 bin TL’lik çeki sahleyerek hem araba hem 2 bin 500 Sterlin temin eden E.Y. ile ona yardım ettiği iddia edilen C.A. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Sahtekârlık suçlarından askıda davası ve sabıkası bulunan E.Y. ile kendisinin gizlenmesine yardım ettiği belirtilen C.A. hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlı E.Y.’nin 2026 yılı içerisinde Girne, Gazimağusa, Lefkoşa ve Gönyeli’de benzer suçlar işlediği ve Temmuz ayından beri aranan şahıs ilan edildiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, E.Y.’nin Lefkoşa’da meydana gelen “çek sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mayıs 2026 içerisinde Lefkoşa’da sakin E.Y.’nin, U.K.’den satın alacağı 315 bin TL değerindeki Hyundai i10 marka araca karşılık, bir bankaya ait 480 bin TL meblağlı ve kendisine yazılı olmayan çeki sahteleyerek U.K.’ye ciro ettiğini anlattı.

Polis, zanlının U.K.’den hem aracı hem de para üstü olarak 2 bin 500 Sterlin, yani 165 bin TL temin ettiğini ve bu şekilde sahtekârlıkla toplam 480 bin TL elde ettiğini kaydetti. E.Y.’nin 27 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını belirten polis, zanlının aleyhinde Gazimağusa’da “resmi evrak sahteleme”, Girne ve Gönyeli’de “sahtekârlıkla para temini” ile Lefkoşa’da iki ayrı “mahkeme emrine riayetsizlik” meselesinden tutuklama emri bulunduğunu ifade etti.

Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken evraklar bulunduğunu belirtti. Polis, ayrıca diğer müdürlüklerdeki soruşturmaların başlatılabilmesi için E.Y.’nin ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıya yardım ettiği iddiası

Polis memuru, C.A.’nın ise Lefkoşa’da meydana gelen “suçu örten” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, C.A.’nın, aranmakta olduğunu bildiği halde E.Y.’ye araç ve saklanacak yer sağlayarak tutuklanmasını önlemeye ve cezadan kurtulmasına yardım ettiğini kaydetti. C.A.’nın da 27 Ekim 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; her iki zanlının da 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.