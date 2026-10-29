Muzun kilosu 100 lira

Ömer KADİROĞLU
Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’na yerli halkın yanı sıra kentte yaşayan yabancılar ve öğrenciler de rağbet gösterdi. Yabancılar fiyatı ithal ürünlere göre daha uygun olan yerli meyveleri tercih etti. Yerli muz kilosu 100 liradan satılırken, nar, üzüm, erik, elma, ayva ve şeftali 150 liradan alıcı bekledi.
Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ise fiyatların uygun hale getirilmesi için çalışma yapılmasını talep etti.
Ne dediler…?
Döndü Kocadağ
“Pazar yerinde fiyatlar çok pahalıdır. Fiyatı en yüksek ürün domates ve üzümdür. Bu fiyatlar aile bütçemizi olumsuz etkiliyor.”
Mehmet Kulle
“Pazardan taze fasulye, marul ve domates aldım. Fiyatlar 600 bin lira maaş alana ucuz ancak ben 61 bin lira aldığım için bana pahalı geliyor.”
Ali İhsan Gökalp
“Fiyatı yüksek olan ürünleri azar azar alıyoruz. Pazar yerinin bir anlamı kalmadı çünkü fiyatlar marketlerden farksızdır.”
Sibel Solak
“Pazar yerinden salata malzemesi almak için geldim. Fiyatlar biraz yüksek. Bir marula 50 lira verdim. Daha uygun fiyatlı olabilir diye düşünüyorum.”
Sinan Sökmen
“Pazardan salatalık ve taze fasulye aldım. Fiyatlar idare eder gibi görünüyor ancak önümüzdeki haftalarda fiyatlar ne olur bilemeyiz. Üretimi arttırma konusunda çiftçilere yardımcı olurlar ve ekonomik paketlerde çiftçiye destek verirlerse bu fiyatlar da düşecektir.”
Hakan Atalay
“Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa alıyoruz ancak beklentimiz bu fiyatların düşürülmesidir. Asgari ücretleri yükseltirken piyasadaki fiyatları da düşürmezlerse bu insanlar hiç bir şey alamayacaktır.”
Merve Kurt
“Ürünlerin fiyatlarının yüksek olması aile bütçemizi etkiliyor ve bir kilo yerine yarım kilo alıyoruz. Beklentimiz tarımın geliştirilmesi ve daha fazla üretimin sağlanması buna bağlı olarak da fiyatların düşmesidir.”
Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi:
İthal Alıç: 800 TL
Mango: 500 TL
Hurma: 400 TL
Guafa: 300 TL
Mantar: 280 TL
İncir: 250 TL
Acı Biber: 250 TL
Bamya: 250 TL
Çeri domates: 250 TL
Cennet Hurması: 200 TL
Börülce: 200 TL
Armut: 200 TL
Ayşe kadın fasulye: 200 TL
Sarı fasulye: 200
Kivi: 200 TL (KG)
Taze Fasulye: 150 TL
Dolmalık biber: 150 TL
Kapya biber: 150 TL
Verigo: 150 TL
Nar: 150 TL
Üzüm:150 TL
Erik: 150 TL
Elma: 150 TL
Domates: 150 TL
Ayva: 150 TL
Şeftali: 150 TL
Kabak: 130 TL
Limon: 100 TL
Mandalina: 100 TL
Muz: 100 TL
Salatalık: 80 TL