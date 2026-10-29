Muzun kilosu 100 lira

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’na yerli halkın yanı sıra kentte yaşayan yabancılar ve öğrenciler de rağbet gösterdi. Yabancılar fiyatı ithal ürünlere göre daha uygun olan yerli meyveleri tercih etti. Yerli muz kilosu 100 liradan satılırken, nar, üzüm, erik, elma, ayva ve şeftali 150 liradan alıcı bekledi.

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar ise fiyatların uygun hale getirilmesi için çalışma yapılmasını talep etti.

Ne dediler…?

Döndü Kocadağ

“Pazar yerinde fiyatlar çok pahalıdır. Fiyatı en yüksek ürün domates ve üzümdür. Bu fiyatlar aile bütçemizi olumsuz etkiliyor.”

Mehmet Kulle

“Pazardan taze fasulye, marul ve domates aldım. Fiyatlar 600 bin lira maaş alana ucuz ancak ben 61 bin lira aldığım için bana pahalı geliyor.”

Ali İhsan Gökalp

“Fiyatı yüksek olan ürünleri azar azar alıyoruz. Pazar yerinin bir anlamı kalmadı çünkü fiyatlar marketlerden farksızdır.”

Sibel Solak

“Pazar yerinden salata malzemesi almak için geldim. Fiyatlar biraz yüksek. Bir marula 50 lira verdim. Daha uygun fiyatlı olabilir diye düşünüyorum.”

Sinan Sökmen

“Pazardan salatalık ve taze fasulye aldım. Fiyatlar idare eder gibi görünüyor ancak önümüzdeki haftalarda fiyatlar ne olur bilemeyiz. Üretimi arttırma konusunda çiftçilere yardımcı olurlar ve ekonomik paketlerde çiftçiye destek verirlerse bu fiyatlar da düşecektir.”

Hakan Atalay

“Fiyatı yüksek olan ürünleri az da olsa alıyoruz ancak beklentimiz bu fiyatların düşürülmesidir. Asgari ücretleri yükseltirken piyasadaki fiyatları da düşürmezlerse bu insanlar hiç bir şey alamayacaktır.”

Merve Kurt

“Ürünlerin fiyatlarının yüksek olması aile bütçemizi etkiliyor ve bir kilo yerine yarım kilo alıyoruz. Beklentimiz tarımın geliştirilmesi ve daha fazla üretimin sağlanması buna bağlı olarak da fiyatların düşmesidir.”

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi:

İthal Alıç: 800 TL

Mango: 500 TL

Hurma: 400 TL

Guafa: 300 TL

Mantar: 280 TL

İncir: 250 TL

Acı Biber: 250 TL

Bamya: 250 TL

Çeri domates: 250 TL

Cennet Hurması: 200 TL

Börülce: 200 TL

Armut: 200 TL

Ayşe kadın fasulye: 200 TL

Sarı fasulye: 200

Kivi: 200 TL (KG)

Taze Fasulye: 150 TL

Dolmalık biber: 150 TL

Kapya biber: 150 TL

Verigo: 150 TL

Nar: 150 TL

Üzüm:150 TL

Erik: 150 TL

Elma: 150 TL

Domates: 150 TL

Ayva: 150 TL

Şeftali: 150 TL

Kabak: 130 TL

Limon: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Muz: 100 TL

Salatalık: 80 TL