KKTC tanınmalı

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Başçeri’nin saat 13.00’te Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRTK) yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı.

Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı 103 yıldır kendi bayramı olarak benimsediğini ve coşkuyu yürekten paylaştığını belirten Başçeri, Kıbrıs Türk halkına sevgi ve saygılarını sundu.

Başçeri, Türkiye’nin ulusal çıkarlarını güvence altına alırken insanlığın ortak hedeflerine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Uluslararası toplumun ve düzenin ise giderek artan risk, kriz ve çatışmalarla sınandığını dile getiren Başçeri, içinde bulunulan "adaletsizlikler çağında” uluslararası toplumun önünde ertelenemez bir “vicdani muhasebe” bulunduğunu kaydetti.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 81 yıl önce uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Başçeri, teşkilatın artık bu görevini yerine getiremez hale getirildiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Başçeri, “Önümüzde iki yol bulunmaktadır. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz; ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak mumu yakabilmektir.” diyen Başçeri, Türkiye’nin ikinci yolu seçtiğini, bu yolda sabırla yürüdüğünü ve koşullar ne olursa olsun bu anlamlı yürüyüşü sürdüreceğini vurguladı.

Adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk vardır

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Başçeri, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için samimi irade ortaya koyan tarafın daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye olduğunu ifade etti.

“Adada iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır” diyen Başçeri, “Kıbrıs meselesinin tarihi, adada kalıcı barışın sağlanmasının tek yolunun, iki devletli çözüm yolu olduğunu tespit ve tescil etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarına işaret eden Başçeri, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır.” dedi.

Başçeri, şöyle devam etti:

“Uluslararası toplum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalı; siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmelidir. Uluslararası toplum, adanın gerçekleriyle barışmalıdır.”

Konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kıbrıs Türk toplumunun bağımsızlık mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve tüm şehitleri, gazileri, mücahit ve mücahideleri rahmet ve minnetle anan Başçeri, “İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 103. yılını kutluyorum” diyerek, daha nice bayramlar idrak edilmesi temennisinde bulundu.